Toto sa stane, keď si do kávy začnete dávať javorový sirup

Javorový sirup si spájame najmä s palacinkami a dezertmi, ale podľa novej štúdie by sme si ho zrejme mali dávať aj do iných jedál a nápojov. Výskum totiž naznačuje, že táto lahodná kanadská špecialita môže byť tajnou zbraňou v prevencii metabolických ochorení.

Tím z Lavalovej univerzity v Quebecu objavil presvedčivé dôkazy o tom, že nahradenie len dvoch polievkových lyžíc rafinovaného cukru čistým javorovým sirupom by mohlo výrazne znížiť niekoľko kľúčových rizikových faktorov srdcových ochorení a cukrovky. Táto prvá klinická štúdia svojho druhu na ľuďoch odhalila, že javorový sirup je oveľa viac ako len obyčajné sladidlo.

Čím je javorový sirup výnimočný?

„Na základe desaťročí výskumu vieme, že javorový sirup je viac ako len sladidlo. Obsahuje viac ako 100 prírodných zlúčenín vrátane polyfenolov, o ktorých je známe, že čiastočne zabraňujú chorobám vďaka svojim protizápalovým účinkom,“ vysvetlil vedúci výskumník André Marette v tlačovej správe.

Štúdia uverejnená v časopise The Journal of Nutrition sledovala 42 zdravých dobrovoľníkov vo veku od 18 do 75 rokov s indexom telesnej hmotnosti (BMI) od 23 do 40. Títo dobrovoľníci nahradili 5 % svojich denných kalórií buď javorovým sirupom, alebo sirupom z rafinovaného cukru počas dvoch samostatných osemtýždňových období, medzi ktorými bola štvortýždňová prestávka.

Výsledky boli pozoruhodné. Účastníci, ktorí konzumovali javorový sirup, zaznamenali štyri hlavné zdravotné výhody:

Lepšia kontrola cukru v krvi: V porovnaní so skupinou užívajúcou rafinovaný cukor ich telo podstatne lepšie regulovalo hladinu cukru v krvi. Nižší krvný tlak: Systolický krvný tlak sa v skupine užívajúcej javorový sirup znížil takmer o 3 body, zatiaľ čo v skupine užívajúcej rafinovaný cukor sa mierne zvýšil. Zníženie množstva brušného tuku: V skupine s javorovým sirupom sa znížilo množstvo viscerálneho tuku - nebezpečného hlbokého brušného tuku, ktorý je spojený s vážnymi zdravotnými rizikami, ako sú srdcové choroby a cukrovka. Zlepšenie zdravia čriev: Výskum ukázal zníženie počtu škodlivých črevných baktérií a zvýšenie počtu prospešných baktérií.

Aké zdravé živiny sa skrývajú v javorovom sirupe?

Z výživového hľadiska dve polievkové lyžice javorového sirupu ponúkajú:

35 % denného množstva mangánu

15 % riboflavínu

malé množstvo vápnika, tiamínu, draslíka a medi

o 12 % menej kalórií ako kukuričný sirup

„Výsledky štúdie sú jednotlivo aj spoločne veľmi významné,“ konštatuje Dr. Marette. „Kombinované zníženie týchto kľúčových rizikových faktorov môže pomôcť znížiť riziko cukrovky a kardiovaskulárnych ochorení.“

Hoci štúdia bola malá a krátkodobá, otvára zaujímavé možnosti. Marette už plánuje rozsiahlejšie štúdie, aby preskúmal, ako by mohol javorový sirup ovplyvniť rôzne skupiny ľudí.

Takže keď budete nabudúce siahať po cukre do kávy, možno by ste si namiesto neho mali vziať do ruky fľašu javorového sirupu. Vaše srdce vám poďakuje.