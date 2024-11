Študentka sa nakazila plesňou, teraz varuje pred týmto predmetom

19-ročná Kae Smithová sa na TikToku podelila o svoju skúsenosť s používaním plastovej fľaše na pitie. Vo videu, ktoré bolo medzičasom zmazané, tvrdí, že kvôli nedostatočnému čisteniu tohto predmetu zostala niekoľko mesiacov odkázaná na antibiotiká a pomoc lekárov.

„Trochu som prechladla, ale neprechádzalo to. Na urgente mi oznámili, že ide o zápal priedušiek,“ informuje Smithová, ktorej slová na svojich stránkach prináša magazín Metro.

V rámci liečby lekári študentke z Georgie predpísali lieky, ktoré u nej však vyvolali alergickú reakciu, a tak ich prestala užívať. To však znamenalo, že zápal priedušiek naďalej neustupoval.

„Zápal sa po troch týždňoch zlepšil, ale potom prišiel zápal dutín. Bolí to. Stále chodím na urgent, kde mi predpisujú antibiotiká,“ priznala zúfalá študentka.

Foto: Parinussa Revy/Shutterstock.com

Po tom, ako zápal dutín ustúpil, Kae podstúpila ďalšiu liečbu antibiotikami kvôli ďalšiemu prechladnutiu. V tomto momente sa konečne rozhodla vyčistiť si plastovú fľašu, ktorú po celý čas využívala na pitie.

„Tu sa veci komplikujú... Vrchnák som poriadne vyčistila, ale keďže som nevedela, ako presne na to, vygooglila som si to. Rada znela namočiť ho do vriacej vody.“