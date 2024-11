Pri prevencii i liečbe hemoroidov sú dôležité režimové opatrenia

Poukázala na to krajská odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre gastroenterológiu Božena Pekárková.

„Aby sme vzniku hemoroidálneho ochorenia predišli, je dôležité zamerať sa na účinnú prevenciu v podobe dodržiavania určitých režimových opatrení. Tie sú však ešte viac dôležité pre tých ľudí, ktorí už hemoroidy majú a trpia na ich príznaky. Režimové opatrenia sú totiž súčasťou prevencie aj komplexnej liečby hemoroidov, pričom počas liečby je vhodné kombinovať ich s tabletkami či kapsulami a podpornou lokálnou liečbou v podobe mastí, krémov či čapíkov,“ ozrejmila odborníčka.

V rámci stravy je treba zaradiť najmä dostatok jedál s vysokým obsahom vlákniny, ako ovocie a zeleninu, strukoviny, a celozrnné produkty. Rovnako dôležitý je dostatočný príjem tekutín. „Keď pijeme tekutín málo, telo je dehydrované a stolica tvrdšia. Pite aspoň dva litre vody denne. Ak cvičíte alebo sa priveľmi potíte, pite vody ešte viac,“ vysvetlila Pekárková.

Dôležitý je aj pravidelný pohyb, ktorý v súvislosti s hemoroidálnym ochorením pomáha predchádzať zápche a znižuje tlak na žily v konečníku, teda hemoroidy. „Zamerajte sa na vhodnú pohybovú aktivitu, akou je chôdza, beh či plávanie. Ak máte nábeh na hemoroidy, vyhýbajte sa športom v sede, teda napríklad cyklistike a športom, kde je cieľom zdvíhať ťažké činky, teda kulturistike,“ odporúča lekárka. Vyhýbať by sa ľudia mali aj dlhému sedeniu či státiu.

Zdôraznila, že hygiena v oblasti konečníka by mala byť primeraná, nie prehnaná. „Vyhnite sa príliš častému používaniu mydiel či sprchových gélov. Používať by ste mali prípravky, ktoré pokožku nedráždia,“ radí. Nutkanie na stolicu by podľa nej ľudia nemali potláčať. „Ak stolicu zadržiavame, môže sa stať, že bude tvrdšia, čo často znamená problémy pri vyprázdňovaní,“ vysvetlila. Odporúča používať jemnejší alebo vlhčený toaletný papier. Ideálne je podľa nej si pri vyprázdňovaní nohy podložiť.