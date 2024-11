Spánková deprivácia alebo len únava? Takto ich od seba rozoznáte

To, čo často označujeme za spánkovú depriváciu, je v skutočnosti len „nedostatok spánku“. Poukazuje na to organizácia The Sleep Foundation, ktorá zároveň vysvetľuje rozdiel medzi spánkovou depriváciou a únavou z nevyspatia.

„Termínom spánková deprivácia odborníci označujú celú noc bez spánku alebo noc s minimom spánku po dobu jednej alebo dvoch nocí za sebou.“

Oproti tomu o nedostatku spánku môžeme hovoriť vtedy, keď spíme menej ako je pre telo potrebné na to, aby sa plne regenerovalo, alebo keď je spánok nekvalitný a prerušovaný.

Príznaky spánkovej deprivácie

Častým príznakom spánkovej deprivácie je aj zlá nálada, úzkosť a depresia; Foto: Gladskikh Tatiana/Shutterstock.com

Spánková deprivácia o sebe dáva vedieť nielen počas spánku, ale aj v nasledujúci deň. Možno o nej hovoriť napríklad vtedy, keď zaspávate pri každodenných aktivitách ako čítanie, alebo ak zaspíte hneď v momente, keď si ľahnete do postele. Ľudia, ktorí trpia spánkovou depriváciou, tiež zvyknú dlho spať počas víkendu alebo pravidelne driemať.

Pri spánkovej deprivácii sa môžeme stretnúť s ťažkosťami so sústredením, hľadaním motivácie alebo s neorganizovanými myšlienkami či pomalým spracovávaním informácií. Častý je aj pocit depresie, úzkosti, paranoje alebo zlej nálady.

Ako sa zbaviť spánkovej deprivácie

Pri ťažkostiach so spánkovou depriváciou vám najlepšie pomôže obvodný lekár. K všeobecným odporúčaniam patria aj tieto: