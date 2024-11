Pozor na tieto predmety v kuchyni, patria do koša

Odborníci odporúčajú ľuďom, aby vyhodili potenciálne škodlivé predmety, ktoré sa nachádzajú v mnohých domácnostiach. Ide o čierne plastové špachtle a iné pomôcky v kuchyni. Štúdia Andrewa Turnera, biochemika z Plymouthskej univerzity, opisuje možné riziká, ktoré sú spojené so známym výrobkom z čierneho plastu.

Turner vysvetlil, že čierne plastové špachtle a iné predmety vyrobené z rovnakého materiálu obsahujú chemikálie, ktoré sa zvyčajne nachádzajú vo vonkajších obaloch, ktoré chránia vnútorné mechanizmy počítačov a televízorov. Keďže optické senzory v recyklačných zariadeniach tento materiál nezachytia, čierno sfarbený plast sa zvyčajne vyradí z domáceho odpadu a nakoniec sa stane súčasťou rôznych výrobkov vrátane špachtlí.

V čiernych plastových produktoch sú nebezpečné chemikálie

Foto: 29lara/Shutterstock.com

Ďalším problémom týkajúcim sa čiernych plastov sú spomaľovače horenia - chemické látky, ktoré znižujú horľavosť výrobkov alebo spomaľujú šírenie ohňa. Tieto chemikálie podľa štúdie môžu z čierneho náčinia migrovať do horúceho oleja na varenie.

Sú tiež známe ako endokrinné disruptory, teda môžu napodobňovať, blokovať alebo zasahovať do hormónov, ktoré sú zodpovedné za určité biologické procesy. Vedecké štúdie ich spájajú so zdravotnými problémami, ako sú ochorenia štítnej žľazy, cukrovka a rakovina.

V jednej štúdii, ktorú v októbri 2024 uverejnili výskumníci z Toxic-Free Future a Vrije Universiteit Amsterdam, sa zistilo, že spomedzi všetkých spotrebiteľských výrobkov, ktoré testovali, mali kuchynské potreby jedny z najvyšších hladín spomaľovačov horenia.

V čiernych obaloch na jedlo boli najvyššie hodnoty spomaľovačov horenia

Foto: Anton Starikov/Shutterstock.com

Podľa odborníkov zákazníci neboli schopní zistiť, ktoré výrobky boli vyrobené z recyklovaného elektronického odpadu. Čierne plastové podnosy na sushi mali v skutočnosti najvyššiu úroveň nehorľavosti zo všetkých predmetov v štúdii.

Vysokú úroveň spomaľovača horenia obsahovali aj detské hračky. Vďaka týmto spomaľovačom horenia na detských hračkách by sa škodlivé chemikálie mohli potenciálne ocitnúť v slinách, prachu a nakoniec aj vo vzduchu.

Väčšina zlúčenín spomaľujúcich horenie v týchto testoch by sa už nemala nachádzať vo viacerých výrobkoch. Brómované spomaľovače horenia uvedené v štúdii boli nedávno odstránené z amerických a európskych výrobkov vrátane elektroniky. Táto chemická látka, známa aj ako BDE-209, bola z výroby stiahnutá dávno pred rokom 2022.

Čierne obaly a náčinie patrí do koša

Podľa odborníkov by sme čierne plastové náčinie nemali recyklovať, ale radšej hodiť do komunálneho odpadu. Platí to aj pre čierne plastové nádoby na jedlo.

Na základe štúdií a skutočnosti, že spomaľovače horenia si nachádzajú cestu späť prostredníctvom recyklácie, by sa tieto chemikálie mohli naďalej dostávať do výrobkov, ako sú čierne kuchynské špachtle a detské hračky. Je preto lepšie nahradiť plastové špachtle čiernej farby oceľovým alebo silikónovým variantom.