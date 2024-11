139 ochorení má spoločný tento varovný príznak

Nová prelomová štúdia naznačuje, že problémy s čuchom môžu byť varovným signálom pre prekvapivo širokú škálu zdravotných ťažkostí. Z výskumu uverejneného v časopise Frontiers in Molecular Neuroscience vyplýva, že zhoršený čuch súvisí s najmenej 139 rôznymi zdravotnými stavmi, od Alzheimerovej choroby až po kardiovaskulárne problémy.

Nos môže byť niečo ako kanárik v uhoľnej bani, ktorý sa stará o vaše celkové zdravie. Tak ako kedysi baníci používali kanárikov na detekciu nebezpečných plynov, váš čuch môže byť jedným z prvých systémov, ktoré signalizujú, že vo vašom tele nie je niečo v poriadku. Toto zistenie je obzvlášť zaujímavé, pretože v mnohých prípadoch strata čuchu skutočne predchádza rozvoju iných príznakov, niekedy v predstihu niekoľkých rokov.

Napríklad u ľudí, u ktorých sa neskôr vyvinie Parkinsonova choroba, sa často zhorší čuch dlho predtým, ako sa u nich prejavia akékoľvek príznaky súvisiace s pohybom. Podobne aj osoby, u ktorých sa neskôr vyvinie Alzheimerova choroba, často uvádzajú problémy s čuchom ako jeden z prvých príznakov, dokonca ešte predtým, ako si všimnú akékoľvek problémy s pamäťou.

Oslabenie čuchu súvisí so systémovým zápalom

Pozornosť vedcov upútala skutočnosť, že strata čuchu zrejme súvisí so zápalom v celom tele. Možno si myslíte, že zápal je len opuch a začervenanie, ale v skutočnosti je to komplexný proces, ktorý môže ovplyvniť celé telo. Keď sa vedci pozreli na všetkých 139 stavov spojených so stratou čuchu, zistili, že každý z nich nejakým spôsobom zahŕňa aj zápal.

Štúdia rozdelila tieto stavy do troch hlavných skupín: neurologické (postihujúce mozog a nervový systém), somatické (postihujúce telo) a vrodené/dedičné (prítomné od narodenia alebo zdedené). Zoznam zahŕňa všetko od depresie a úzkosti až po cukrovku a srdcové ochorenia.

Váš čuch môže byť cenným nástrojom na včasné odhalenie a prevenciu chorôb. Štúdia totiž zistila, že lekári môžu na základe čuchu predpovedať pravdepodobnosť, že sa u starších ľudí vyvinie mierna kognitívna porucha. Ešte pozoruhodnejšie je, že slabý čuch dokáže predpovedať riziko úmrtia presnejšie ako tradičné ukazovatele srdcových ochorení.

Posilnenie čuchu vás môže chrániť pred ochoreniami

Výskumníci tiež zistili, že „precvičovanie“ čuchu (vystavenie rôznym vôňam) môže pomôcť chrániť pred niektorými z týchto stavov. Niekoľko štúdií ukázalo, že pravidelné vystavovanie sa rôznym vôňam môže zlepšiť výkon pamäte u zdravých dospelých aj u ľudí s demenciou.

Napríklad v jednej štúdii sa u starších dospelých, ktorí boli vystavení pôsobeniu rôznych esenciálnych olejov dvakrát denne počas piatich mesiacov, výrazne zlepšili ich verbálne funkcie a zaznamenali menej príznakov depresie v porovnaní s kontrolnou skupinou, ktorá namiesto toho riešila Sudoku. V inej štúdii sa zistilo, že u ľudí s demenciou, ktorých vystavili 40 rôznym vôňam dvakrát denne počas 15 dní, došlo k zlepšeniu pamäti, pozornosti a jazykových schopností.

Vône dokážu bojovať proti zápalu

Zdá sa, že niektoré vône majú dokonca protizápalové vlastnosti. Esenciálne oleje ako je eukalyptový, levanduľový a zázvorový v rôznych štúdiách preukázali schopnosť znižovať zápal. To naznačuje, že aktívne pôsobenie rôznych vôní by mohlo priniesť viac než len zlepšenie schopnosti rozpoznávať pachy - mohlo by potenciálne pomôcť v boji proti základným zápalom spojeným s rôznymi chorobami.

Obzvlášť fascinujúce je jedinečné spojenie medzi vôňou a pamäťou. Na rozdiel od iných zmyslov má váš čuch priamu „superdiaľnicu“ do oblastí mozgu, ktoré sa podieľajú na spracovaní pamäti. To by mohlo vysvetľovať, prečo strata čuchu často predchádza problémom s pamäťou pri ochoreniach, ako je Alzheimerova choroba.

Zdá sa, že nos sa nám snaží povedať niečo dôležité o našom zdraví dlho predtým, ako sa objavia iné príznaky. Takže keď nabudúce nebudete cítiť vôňu rannej kávy, možno by stálo za to, aby ste sa o tom zmienili svojmu lekárovi.