Defibrilátory nezachraňujú každého rovnako. Týmto ľuďom pomôžu len s ťažkosťami

Čoraz viac verejných priestranstiev na Slovensku je zásobených defibrilátormi. Tie sú nápomocné najmä v prípadoch náhlej zástavy srdca – ak sa človeku s touto komplikáciou do troch minút poskytne prvá pomoc spolu s defibriláciou, šance na prežitie sa zvyšujú až o 70 percent.

Defibrilátor by mal ideálne používať človek s príslušným školením, no v prípade núdze pomôžu aj ruky laika. Ako však vysvetľuje austrálska nezisková organizácia St. John's Ambulance Australia, nie u každého sú jeho účinky rovnako intenzívne.

Tento faktor ovplyvňuje jeho účinnosť

Rizikom pri používaní defibrilátora sú podľa neziskovky chlpy na hrudníku. Tie „môžu u pacienta oslabiť silu šoku.“

Podľa zdravotníkov je potrebné umiestniť elektródy priamo na pokožku, aby sa zaistila úplná účinnosť prístroja. Tá však môže byť oslabená v prípade, že je pokožka zarastená ochlpením. Vyzývajú preto na umiestňovanie žiletiek k verejne dostupným defibrilátorom.

Ako použiť defibrilátor

Elektródy je potrebné umiestniť pod kľúčnu kosť na pravej strane hrudníka pacienta a nižšie na ľavú stranu; Foto: Sergii Sobolevskyi/Shutterstock.com

V prípade, že sa stanete svedkom zástavy srdca u niekoho na verejnosti, ako prvé požiadajte okolostojacich, aby kontaktovali záchranárov. Ak sa pri vás nik nenachádza, zavolajte záchranárov vy, pričom na mobile zapnite hlasitý odposluch, aby ste počas rozhovoru mali voľné ruky.

Počas telefonátu poskytnite osobe so zástavou srdca rýchlu pomoc. Ak sa vám podarí nájsť a sprístupniť defibrilátor, prvú elektródu umiestnite pod kľúčnu kosť na pravej strane hrudníka pacienta, druhú zas nižšie naľavo.

Niektoré defibrilátory majú v elektródach zabudované senzory, ktoré analyzujú tep srdca, a podľa neho vyhodnotia potrebu elektrického šoku. Počas analýzy a šoku by sa pacienta nemal nik dotýkať.

Po použití defibrilátora pokračujte s poskytovaním prvej pomoci, a to aj v prípade, že nebol potrebný šok. V prípade, že pacient začne dýchať alebo prejavuje iné známky vedomia, uložte ho do pokojovej polohy a elektródy z neho neskladajte. Kontrolujte jeho dýchanie až do príchodu zdravotníkov a v prípade potreby mu opäť poskytnite prvú pomoc.