Otázka, ktorá preverí vaše zdravie: Zistite, či nemáte skrytý autizmus

Loptička a pálka stoja dokopy 1,10 eur. Pálka je o jedno euro drahšia ako loptička. Koľko stojí loptička?

Túto matematickú úlohu ste už iste neraz zachytili na sociálnych sieťach. Ide o chyták, na ktorý väčšina ľudí intuitívne odpovedá, že loptička stojí 10 centov, čo ich z hľadiska lekárskeho hodnotenia zaraďuje do prvotného systému myslenia.

Správna odpoveď je, že loptička stojí 5 centov, a ten, kto uhádol, pravdepodobne pristupuje k informáciám metodicky a viac analyticky, a teda spadá do druhotného systému myslenia, ktorý je charakteristický aj pre ľudí s autistickými prejavmi osobnosti.

V prípade, že by loptička stála 10 centov, znamenalo by to, že pálka, ktorá je o euro drahšia, stojí 1,10 eur, a tak by rovnica nevychádzala. Loptička preto musí stáť 5 centov, pričom pálka stojí 1,05 eur, čo dokopy dáva výslednú sumu 1,10 eur.

Otázka tvorí súčasť takzvaného testu kognitívnej reflexie, ktorý sa v Spojených štátoch používa na diagnostikovanie autizmu. Prvýkrát ho v roku 2005 skúšobne na svojich študentoch použil psychológ Shane Frederick, pričom test úspešne absolvovalo len 20 až 40 percent z nich.

Podľa psychologičky Olesye Luraschiovej odpoveď na otázku neurčuje autizmus na sto percent, no jednoznačne poukazuje na logické a matematické vnímanie problémov, ktoré sa bez asistencie emócií vyskytuje najmä u osôb s autizmom.

Denník Daily Mail približuje výsledky štúdie z roku 2022, v rámci ktorej sa preukázalo, že osoby so známkami autizmu vykazujú pomalšie, logickejšie a intuitívnejšie zmýšľanie, pričom častejšie odpovedajú na otázku správne. „Autistickí účastníci odpovedali rozhodnejšie ako neautistickí účastníci,“ uzatvára článok.