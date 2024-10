Ako dlho vám trvá, kým zaspíte, a čo to hovorí o vašom zdraví?

Spánková latencia je pojem, ktorý sa používa na označenie dĺžky času, ktorý je potrebný na zaspanie. Podľa expertov neexistuje jednoznačný čas, ktorý je „správny“ a „zdravý“, ale mnohí sa zhodujú na tom, že ani príliš pomalé, ani príliš rýchle zaspávanie nie je pre telo optimálne.

„Podľa Národnej spánkovej nadácie by to zdravému človeku malo trvať okolo 15 až 20 minút,“ uviedla v súvislosti s ideálnou spánkovou latenciou pre portál HuffPost psychologička so špecializáciou na nespavosť Kristen Caseyová.

Na dosiahnutie ideálnej spánkovej latencie a plnej funkčnosti počas dňa je podľa odborníkov potrebné dodržiavať základné pravidlá spánkovej hygieny. Pomáha teda pravidelný spánok, vylúčenie kofeínu 12 hodín pred spaním, postenie a abstinencia pred spaním a spanie v tmavej a chladnej miestnosti.

Čo o vás hovorí vaša spánková latencia?

Rýchle zaspávanie

Foto: F01 PHOTO/Shutterstock.com

Hoci rýchle zaspávanie nevzbudzuje pozornosť lekárov, môže k nemu prispieť niekoľko vonkajších faktorov:

únava, prepracovanosť alebo vyhorenie

nekvalitný spánok – ten neposkytuje telu dostatočnú obnovu počas noci

psychika – niektoré psychické poruchy ako depresia a lieky na ne môžu zintenzívňovať pocit únavy, čo vedie k rýchlejšiemu zaspávaniu

spánkové apnoe – prejavuje sa aj príznakmi ako ospalosť počas dňa, zmeny nálady a mozgová hmla

Pomalé zaspávanie

Foto: fizkes/Shutterstock.com

Je paradoxné, že pomalé zaspávanie môžu spôsobiť rovnaké problémy, ktoré vedú k pocitu únavy. Môže ísť napríklad o príznak nespavosti, chronickej bolesti alebo psychologických ochorení. Ak sa vám v noci nedarí zaspať, je možné, že patríte k úzkostlivým ľuďom.

Pomalé zaspávanie okrem toho môžu spôsobovať aj tieto okolnosti: