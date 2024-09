Video: V tejto oblasti tváre si vyrážky nikdy nevytláčajte. Viete, čo hrozí?

Hovorí sa jej aj „trojuholník smrti“. Tento názov je síce mierne prehnaný, no citlivej oblasti tváre by ste sa pri vytláčaní vyrážok mali tak či tak vyhnúť.

Poukazuje na to simulácia renomovanej zdravotníckej inštitúcie Cleveland Clinic, ktorú zverejnili na sociálnej sieti TikTok. Pod pojmom „trojuholník smrti“ pritom rozumieme oblasť siahajúcu od koreňa nosa až po kútiky úst – teda tú časť tváre, ktorá patrí k najnáchylnejším na tvorbu vyrážok a upchávanie pórov.

Pod „trojuholníkom smrti“ zároveň sídli množstvo ciev a nervov siahajúcich od krku a prinosových dutín až po lebku.

Čo sa stane, ak porušíte zákaz

Ako vysvetľuje simulácia Cleveland Clinic, vytláčanie vyrážok v oblasti „trojuholníka smrti“ môže viesť k závažným následkom ako zápal mozgu, zápal prinosových dutín, strata zraku, mozgová príhoda či v najhoršom prípade smrť. Najvyššie riziko predstavuje vytláčanie vyrážok špinavými alebo neumytými rukami alebo inými predmetmi.

„Najväčšie riziko je robiť to v stredovej časti tváre, lebo cievy odtiaľ prenášajú krv do cievnej zásobárne známej ako dutinový splav, ktorá má priame spojenie s mozgom,“ uviedol pre portál HuffPost dermatológ Joshua Zeichner. Baktérie v krvi by sa podľa neho mohli dostať až k citlivým orgánom a spôsobiť ich zápal.

Odborníci namiesto vytláčania vyrážok radia vôbec sa ich nedotýkať a počkať, kým sa samé zahoja. V liečbe pomáhajú aj topické krémy a olejčeky.