Chirurg radí: 2 skupiny pacientov, ktorí by mali užívať aspirín každý deň

Aspirín je dlhodobo predmetom protichodných názorov zo strany odborníkov aj verejnosti. Liek sa v minulosti odporúčalo užívať ako prevenciu pred ochoreniami srdca, keďže dokáže zabrániť tvorbe krvných zrazenín. Toto tvrdenie však v roku 2019 vyvrátili viaceré inštitúcie s tým, že pravidelné užívanie nízkej dávky aspirínu môže v skutočnosti viac uškodiť ako pomôcť.

Harvardská štúdia z roku 2019 napríklad dokazuje, že užívanie aspirínu ani po piatich rokoch neznižuje riziko infarktu o nič viac ako placebo. Naopak – pacienti, ktorí v priebehu výskumu užívali aspirín, sa častejšie sťažovali na krvácanie v tráviacom trakte.

Ďalšie výskumy zas dokazujú, že dlhodobé užívanie nízkych dávok aspirínu vedie k 20-percentnému nárastu rizika vzniku anémie a poklesu železa v krvi, najmä u starších pacientov.

Kto by mal preventívne užívať aspirín

Do diskusie o preventívnom užívaní aspirínu vstúpil aj kardiochirurg Jeremy London, ktorý vo videu zverejnenom na TikToku menuje dve skupiny pacientov, ktorým podľa neho môže pomôcť pravidelné užívanie aspirínu.

„Prví sú pacienti, ktorí prekonali infarkt alebo porážku. Pokiaľ nemajú problémy s krvácaním, mali by denne užívať dávku 75 až 100 miligramov aspirínu.“

Druhou skupinou ľudí, ktorým môže užívanie aspirínu prospieť, sú zdraví ľudia vo veku 40 až 70 rokov.

„Ak spadáte do tejto kategórie, hrozí vám vyššie riziko srdcovo-cievnych ochorení, a mali by ste zvážiť liečbu aspirínom.“

Ľudia po 70-tke by sa podľa Londona mali vyhnúť preventívnemu užívaniu aspirínu kvôli možným ťažkostiam s tráviacou sústavou, ktoré sme spomenuli vyššie.

S Londonovým odporúčaním sčasti súhlasí aj odborník Americkej srdcovej spoločnosti Roger Blumenthal, ktorý dodáva: „Ľudia, ktorí nikdy nemali problémy so srdcom, by nemali automaticky užívať aspirín. Odporúča sa to len tým, u ktorých lekári usúdili, že riziko srdcových ochorení je natoľko vysoké, že sa to oplatí.“

London aj Blumenthal odporúčajú všetkým záujemcom o liečbu alebo prevenciu pomocou aspirínu, aby sa o užívaní lieku poradili so špecialistom.