Lesné požiare majú vážne následky na zdravie ľudí. Toto si všimnete o niekoľko desiatok rokov

Dlhodobá štúdia ukázala, že u miliónov ľudí sa môže zvyšovať riziko demencie vdychovaním znečistenia, ktoré sa šíri z lesných požiarov.

S otepľovaním klímy sú trávnaté a lesné požiare v horúcich a suchých podmienkach na celom svete čoraz častejšie a silnejšie. Vedci teraz bijú na poplach kvôli tomu, čo to môže znamenať pre naše zdravie.

Desaťročná štúdia 1,2 milióna starších dospelých v Kalifornii v rokoch 2009 až 2019 ukázala, že vystavenie dymu z lesných požiarov zvyšuje riziko demencie oveľa viac, ako sa doteraz predpokladalo.

Hlavná autorka štúdie Holly Elserová uviedla: "Znečistenie ovzdušia spôsobené lesnými požiarmi v súčasnosti predstavuje viac ako 70 % celkového vystavenia PM2,5 počas dní so zlou kvalitou ovzdušia v Kalifornii. Ide o skutočný problém.“

Znečistenie spôsobujú jemné prachové častice PM2,5. Je to mikroskopická zmes pevných a kvapalných kvapôčok vo vzduchu, ktoré sú 30-krát menšie ako šírka priemerného ľudského vlasu. Sú dostatočne malé na to, aby sa vdýchli do pľúc a potom sa dostali do krvného obehu.

Častice z lesných požiarov sú nebezpečnejšie

Foto: TASR/AP/Aggelos Barai

Účastníci štúdie netrpeli demenciou, keď boli na začiatku zaradení do štúdie. Výskumníci zistili, akému znečisteniu boli pravdepodobne vystavení a z akých zdrojov, a to na základe skúmania kvality ovzdušia v mieste ich bydliska počas desiatich rokov.

V štúdii sa zistilo, že riziko vyplývajúce zo znečistenia spôsobeného lesnými požiarmi je pre zdravie mozgu nebezpečnejšie ako znečistenie PM2,5, ktoré nie je spôsobené lesnými požiarmi, aj keď je vystavenie menšie.

Výskumníci si myslia, že by to mohlo byť spôsobené tým, že PM2,5 z lesných požiarov vznikajú pri vyšších teplotách, obsahujú koncentrovanejšiu zmes toxických chemikálií a majú menší priemer častice ako z iných zdrojov.

Tieto zistenia zdôrazňujú dôležitosť opatrení na predchádzanie požiarom v prírodnom prostredí a skúmania lepších metód na ich riešenie. Ukázalo sa tiež, že vysoké hladiny jemných prachových častíc zvyšujú riziko srdcových ochorení, astmy a nízkej pôrodnej hmotnosti.