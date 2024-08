Vaša fotografia zo stredoškolskej ročenky môže predpovedať, ako dlho budete žiť

Menej atraktívni ľudia zomierajú mladší ako ich dobre vyzerajúci rovesníci. Ako ukázal výskum, "škaredí" muži žijú v priemere takmer o rok menej ako tí, ktorí boli považovaní za dobre vyzerajúcich. Podľa štúdie uverejnenej v časopise Social Science and Medicine zomierajú neatraktívne ženy v priemere o dva roky skôr ako tie, ktoré sú na pohľad krajšie.

Vedci z Arizonskej štátnej univerzity a Texaskej univerzity v Austine analyzovali údaje z dlhodobej štúdie, ktorá sledovala viac ako 8 300 stredoškolákov z Wisconsinu od roku 1957 až do ich staroby alebo smrti v roku 2022. Popri celoživotných zdravotných údajoch výskumníci zozbierali aj fotografie zo školskej ročenky a poverili nezávislých pozorovateľov, aby ohodnotili ich atraktivitu. Vzhľad účastníkov bol potom zaradený do šiestich kategórií podľa stupňa atraktivity.

Pomocou Národného indexu úmrtí výskumníci porovnali aj úmrtia, ktoré nastali v skupine do roku 2022, a zistili, že takmer polovica z celkovej vzorky zomrela do konca sledovaného obdobia. U tých, ktorí sa nachádzali na konci šiestich kategórií atraktívnosti, bola pravdepodobnosť úmrtia o 16,8 % vyššia ako u tých, ktorí sa umiestnili na stredných štyroch priečkach.

Priemerne vyzerajúci ľudia sa dožívajú rovnako dlho ako atraktívni

Rozdiel v úmrtnosti medzi strednými štyrmi a tými, ktoré sa umiestnili na najvyšších priečkach rebríčka atraktívnosti, nebol významný. „Dôležité je, že sme zistili malú výhodu v dĺžke života pre tých, ktorí boli hodnotení vysokou úrovňou atraktivity v porovnaní s priemerom,“ dodávajú sociológ Connor Sheehan z Arizonskej štátnej univerzity a ekonóm Daniel Hamermesh z Texaskej univerzity v Austine.

Hoci sa nepreukázalo, že by atraktivita priamo ovplyvňovala dlhovekosť, môže mať určitý vplyv. Krajší ľudia môžu byť napríklad zdravší, vysvetlil Sheehan. V rozhovore pre Arizonskú štátnu univerzitu povedal: „Atraktivita by mohla priamo ovplyvňovať dlhovekosť, keďže sa v rámci rozsiahleho výskumu zistilo, že existuje genetická zložka atraktivity.“

Vplyv môže mať aj sociologický aspekt

Sheehan dodáva, že existuje aj rozsiahly sociologický výskum, ktorý dokazuje, že atraktívnejší ľudia zarábajú viac, učitelia s nimi zaobchádzajú lepšie, menej často páchajú trestnú činnosť, a ak ju páchajú, dostávajú nižšie tresty. Hamermesh naznačil, že ak je rozdiel spôsobený spoločenskými predsudkami, výsledky by sa mohli zmeniť.

„Ak by ľudia časom nevenovali toľko pozornosti vzhľadu v každodennom živote, som si celkom istý, že o 100 rokov by sme tieto rozdiely v dĺžke života nevideli,“ povedal pre The Times.