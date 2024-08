Nosíte tvarovaciu bielizeň? Toto by ste o nej mali vedieť!

Ženy sa odpradávna snažia zoštíhliť svoju postavu pomocou rôznych módnych vychytávok. V stredoveku to boli korzety, ktoré neskôr nahradili samostatné podprsenky, až sme sa napokon prepracovali k sťahovacím silonkám a tvarovacej bielizni.

Hoci dnes už neobmedzujeme telo oceľovými kosticami korzetu, tesná bielizeň preň nie je o nič prospešnejšia.

Zdravotné riziká tvarovacej bielizne

Problémy s trávením

Foto: Kmpzzz/Shutterstock.com

Bielizeň, ktorá sťahuje oblasť brucha, môže potenciálne vyvolať problémy s trávením. Vyvarovať by sa jej mali najmä pacientky so syndrómom dráždivého čreva, pri ktorom môže zhoršiť príznaky, a to najmä po jedení.

Problémy s krvným obehom

Príliš tesná bielizeň sťahuje cievy, čím narúša prúdenie krvi do všetkých častí tela. V najhoršom prípade to vedie ku vzniku krvných zrazenín, najmä u cukrovkárov a kardiakov.

Sťažené dýchanie

Foto: Khosro/Shutterstock.com

Pri nádychu sa prirodzene rozširuje bránica a brucho, čo je však znemožnené tvarovacou bielizňou. Môžete tak na sebe pozorovať ťažkosti s dýchaním, a v dôsledku toho krútenie hlavy alebo bolesť hlavy.

Bolesť svalstva a slabosť

Tvarovacia bielizeň nie je náhradou za silné svaly, a rozhodne nedokáže udržať dobrý postoj tak ako kosti a svalstvo. Je preto dôležité posilňovať svaly, a na tesné kúsky oblečenia sa spoliehať len vo výnimočných prípadoch.