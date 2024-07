Máte v záhonoch mravce? Takto sa ich prirodzene zbavíte

Mravce nutne nemusia predstavovať hrozbu pre vašu záhradu samé o sebe, ale aj tak dokážu záhradkárom znepríjemniť život. Zväčša sa nepúšťajú do nášho ovocia či zeleniny, no škodiť vedia rôznymi inými spôsobmi. Ak si vytvárajú mraveniská napríklad v trávniku, časom sa vám tam začnú objavovať vyblednuté a vyschnuté fľaky namiesto zelenej trávy. Vedia škodiť aj vtedy, ak si vytvoria mravenisko v koreňoch stromov či kríkov, kde to zas môže viesť k schnutiu. No ale nepríjemnosti vedia napáchať aj v záhonoch.

Mravce totiž často indikujú aj prítomnosť iného druhu hmyzu a to vošiek. Mravce totiž vaša záhrada ako taká nezaujíma. Zaujímajú ich vošky, ktoré sú pre mravce potravou. Znamená to teda, že ak sa vám niekde v záhone objaví mravenisko, môžu sa tam vyskytovať vošky a tie už pre vaše rastliny predstavujú obrovský problém. S nimi si dokážete poradiť rôznymi domácimi alebo kupovanými prostriedkami, ale čo s mravcami? Aj u nás majú prirodzených predátorov, čo hú hlavne niektoré druhy vtákov či jašterice. Ak sa ale nechcete spoliehať na prírodu, aby ste sa zbavili mravcov, musíte to zobrať do vlastných rúk.

Mravenisko dokážete presťahovať

Foto: Olekry/Shutterstock.com

Ak zvolíte pacifistický prístup, nemusíte proti mravcom zakročiť vôbec, ale môžete ich skúsiť presťahovať. Na to existuje hneď niekoľko spôsobov a je už len na vás, čo vám vyhovuje viac. Buď to spravíte manuálne, alebo mravce motivujete k presunu niekam, kde vám nebudú škodiť.

Vytvorte mravcom nové prostredie niekde inde

Je veľmi ťažké úplne vytlačiť mravce zo svojej záhrady. V mnohých prípadoch sa len presunú o niekoľko metrov ďalej, keď proti nim bojujete. Preto je jedným z riešení to, že im vytvoríte vhodné prostredie niekde, kde vám už nebudú prekážať. Ak máte niekde kôpku mŕtveho dreva alebo kameňov, tie predstavujú ideálne podmienky pre mravce. Takúto kôpku uložte niekde v záhrade, kde sa vám hodí mravce presťahovať.

Manuálne presťahujte mravenisko

Ak sa vám už niekde v záhonoch mravce usadili, je tu aj možnosť manuálne presťahovať ich hniezdo, čo už si teda od vás vyžaduje trochu viac aktivity. Na miesto mraveniska položte väčší kvetináč dnom hore. Takto ho v záhone nechajte niekoľko dní. Mravce by za tú dobu mali presťahovať svoje hniezdo do kvetináča, takže vám to zjednoduší jeho prenášanie. Po tomto čase zoberte rýľ alebo lopatu a zaryte nimi poriadne hlboko pod kvetináč. Takto môžete mravenisko presťahovať aj s mravcami. Musíte však dbať na to, aby ste presťahovali aj kráľovnú a nezostala vo vašom záhone.

Pomôžu vám aj bežné kuchynské suroviny

Existuje mnoho „babských“ rád, ktoré hovoria o tom, ako by ste sa v záhrade mali zbaviť mravcov. Niektoré fungujú viac, iné zas menej. Výhodou je ich jednoduchosť a aj dostupnosť vecí, ktoré na to potrebujete. Predstavíme vám dva jednoduché tipy, ktoré vás zbavia mravcov a poslúžia vám na to bežné kuchynské suroviny.

Môžete napríklad zmiešať jedlú sódu s práškovým cukrom. Jedlá sóda je totiž pre mravce neprijateľná a dokonca ich dokáže otráviť. Avšak samotná jedlá sóda pre mravce nie je lákavá. Práve preto je potrebné zmiešať ju s cukrom. Ten pôsobí ako návnada na mravce a tie tak skonzumujú aj sódu, ktorá v ich tele spôsobí reakciu, kvôli ktorej zomrú. Takúto zmes nasypte na mravenisko a cestičky mravcov.

Foto: Lilia Solonari/Shutterstock.com

Druhým jednoduchým a dostupným „babským“ receptom je použitie kávovej usadeniny. O tej píšeme pomerne často, pomáha pri hnojení niektorých druhov rastlín a okrem mravcov odpudzuje napríklad aj slimáky. Jednoducho usadeninu rozdrvte medzi prstami a nasypte ich v okolí rastlín. Mravce to zmätie a stratia orientáciu.

Veľmi dobre poslúžia aromatické rastliny či potraviny

Už kávová usadenina je pomerne aromatickým prvkom a ukazuje, že práve aromatickými rastlinami či potravinami môžete tiež bojovať proti mravcom. V blízkosti hniezda tak môžete vysypať škoricu, klinčeky alebo čili. Tie sú natoľko výrazné, že budú mravce odpudzovať.

Ak nechcete v okolí svojich záhonov sypať tieto koreniny, môžete na ich okrajoch vysadiť aromatické bylinky. Ide tak o bylinky s naozaj výraznou vôňou, ktoré navyše môžete využiť aj v domácnosti. Patrí tu napríklad mäta, levanduľa alebo tymian. Keďže mravce odpudzujú voňavé látky týchto rastlín, môžete si pomôcť aj esenciálnymi olejmi. Vytvorte si postrek a nastriekajte ho na mravenisko. Prípadne dajte niekoľko kvapiek na vatový tampón alebo obrúsky a rozmiestnite ich v okolí mraveniska.