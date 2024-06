Najlepšie hnojivo pre chutné a zdravé paradajky: Takto jednoducho si ho viete pripraviť aj doma

Mnoho vecí v domácnosti má viac ako jedno využitie a občas sa budete až diviť, čo všetko sa neoplatí len tak vyhadzovať. Platí to napríklad aj o kávových usadeninách. Keď si zalejete a vypijete lahodnú šálku kávy, nemusíte potom ihneď utekať do koša či do kompostu, ale kávovú usadeninu viete využiť aj v záhrade. Avšak rozhodne by ste mali dať pozor na to, ako ju používate a s akými rastlinami, o čom sme váš už informovali v minulosti .

Jedna z rastlín, kde si ale takto viete pomôcť k chutnej a bohatej úrode sú paradajky. Na pestovanie paradajok je potrebné hnojivo bohaté na dusík, fosfor a draslík. Z potravinového odpadu si môžete ľahko vytvoriť cenovo výhodné domáce hnojivo, ktoré prinesie rovnaké výsledky ako hnojivo zakúpené v obchode.

Jim Competti, odborník na záhradníctvo a spoluzakladateľ I Grow Tomatoes, zverejnil zaujímavé informácie, že jedným z najlepších spôsobov, ako udržať vaše paradajky zdravé, je hnojiť ich použitou kávovou usadeninou, pretože je bohatá na dusík, ale obsahuje aj ďalšie živiny, ktoré vaše plodiny potrebujú. Pritom kávovú usadeninu môžete používať prakticky celú sezónu, takže v rôznych fázach života rastlín, od zasadenia až po zber chutných a šťavnatých plodov.

Existuje pritom niekoľko spôsobov, ako správne kávovú usadeninu využiť práve ako hnojivo pre svoje paradajky. Je len na vás, ktorý spôsob vám viac vyhovuje. Nezabudnite mať ale na pamäti, že to nesmiete preháňať a že sa to netýka univerzálne všetkých rastlín.

Kávová usadenina ako hnojivo pre okolie koreňov

Foto: Kizel Cotiw-an/Shutterstock.com

Malé množstvo kávovej usadeniny môžete použiť aj priamo okolo koreňov paradajky pred jej zalievaním, aby ste jej dodali dusík. Nesmiete to však preháňať s množstvom a ani frekvenciou jej používania. Ideálne je použiť ju len raz za čas. Jim Competti k tomu konkrétne povedal: „Každé tri až štyri týždne vysypte niekoľko polievkových lyžíc okolo koreňov každej rastliny paradajky. Pomôže to poskytnúť rastlinám nízky a stály prísun živín vždy, keď prší alebo keď zalievate.“

Ideálne tekuté hnojivo

Jedným z najlepších spôsobov, ako využiť kávovú usadeninu na prihnojovanie paradajok, je premeniť ju na tekuté hnojivo, pričom stačí, ak si zvyšky kávovej usadeniny odložíte zakaždým, keď si uvaríte šálku kávy. Túto usadeninu následne ešte raz zalejte horúcou vodou, aby bola o niečo slabšia, pričom sú v nej ale stále živiny a ďalšie prvky, ktoré sa pri druhom zaliatí uvoľnia do vody. Takto vám vznikne univerzálne tekuté hnojivo s vhodnou dávkou všetkých látok.

Po vychladnutí môžete tento roztok použiť na zalievanie paradajok, aby ste im rýchlo dodali živiny. To isté môžete urobiť aj so zvyškom obyčajnej kávy. Stačí ju zriediť rovnakým dielom vody a roztok je pripravený na prihnojenie vašich paradajok. Elegantne sa tak zbavíte kuchynského odpadu a ušetríte na jednoduchom prihnojovaní, ktoré vašim rastlinám pomôže v zdravom raste a postará sa aj o kvalitu plodov.

Pomôže aj v boji proti škodcom

Nie je to však len o tom, že hnojením pomocou kávovej usadeniny šetríte svoju peňaženku. Takéto hnojenie so sebou prináša aj druhý a taktiež želaný efekt. Pomôže totiž v boji proti škodcom. Kávová usadenina je totiž aj prirodzeným spôsobom, ako sa brániť proti slimákom a ulitníkom vo vašej záhrade, takže týmto jednoduchým záhradníckym trikom môžete ušetriť peniaze a odradiť škodcov, ktorí sa tak nebudú pásť na vašej chutnej úrode.