Aj vy pridávate kávovú usadeninu do pôdy rastlín? Čím skôr s tým prestaňte!

Určite ste už počuli o triku, ktorý má pomôcť rastu a vývinu rastlín. Stačí vraj nasypať kávovú usadeninu do kvetináča alebo na zeminu v záhrade, a vaše rastliny tak dostanú dávku prírodného hnojiva.

Kávové zrná obsahujú množstvo dusíka, ktorý je pre rast rastlín nevyhnutný. Organický materiál v pôde sa stáva potravou baktérií, ktoré ho rozložia na výživné zložky prospešné pre rastliny. Človek by si preto myslel, že káva môže rastlinám jedine prospieť.

Vo všeobecnosti s pridávaním kávy do pôdy nie je žiadny problém, no mali by ste pamätať na niekoľko zásad. Kávová usadenina je veľmi kyslá, takže by sa mala pridávať len do pôdy rastlín s takýmito nárokmi, čo sú napríklad čučoriedky a azalky. Ak ich ale máte zasadené v pôde s vysokým obsahom dusíka, kávu už nepridávajte.

Prečítajte si aj: Káva a jej účinok na pleť: Vedci odhaľujú doteraz nepoznané skutočnosti

Káva pre vaše rastliny predstavuje aj problém, ktorý je očividný, no nik o ňom nehovorí – kofeín. Odhaduje sa, že v jednom grame kávovej usadeniny sa nachádza asi 8 miligramov kofeínu. Množstvo kofeínu je závislé od dĺžky času, počas ktorého sa káva lúhovala. Kofeín je problém hlavne preto, že paradoxne zastavuje rast rastlín, ktoré ho prirodzene neobsahujú (v prípade kávovníka alebo kakaovníka by teda mohol pôsobiť opačne alebo nijako).

Keď vedci pozorovali správanie rastlín po tom, ako im do pôdy pridali použitú kávovú zmes, zistili, že takéto rastliny prestali rásť alebo sa ich rast spomalil. Rovnaké výsledky boli zaznamenané aj vtedy, keď sa ku káve pridalo iné organické hnojivo.

Ďalej treba podotknúť, že ak kávu pridávate do pôdy vonkajších rastlín, treba počítať s tým, že tým vyhubíte červy, ktoré sa starajú o prekyprenie pôdy. Aj účinok na prospešné baktérie je sporný, pretože ako sa uvádza v štúdii zverejnenej v publikácii Integrative Medicine Research, kofeín má antibakteriálne účinky.