Na maďarský Sziget príde austrálska hviezda Kylie Minogue

Do programu pribudol aj hviezdny austrálsky DJ a producent Fisher či Barry Can´t Swim. Už známymi headlinermi tohto aj Slovákmi obľúbeného a vyhľadávaného festivalu sú Halsey, Liam Gallagher, Fred Again.., Stormzy, Sam Smith či Martin Garrix. Sziget festival bude od 7. do 12. augusta na krásnom zelenom ostrove v centre Budapešti. TASR o tom informovala PR manažérka Silvia Turnerová.

Kylie Minogue patrí už roky medzi najväčšie speváčky súčasnosti. Svoju kariéru oživila v lete 2023 s hitom Padam Padam z albumu Tension. Tento rok Kylie získala prestížne ocenenie BRIT Music Awards v kategóriách Global Icon a International Artist. Jej kariéra a popularita naďalej rastie, medzi vrcholy tohto leta bude patriť určite aj jej koncert na Szigete.

Na festival pricestuje tento rok aj austrálsky rodák, DJ a producent Fisher, ktorý je jedným z najvyhľadávanejších talentov na súčasnej scéne. Tento na Grammy nominovaný DJ prinesie na Sziget svoje chytľavé beaty a energické vystúpenie so skladbami ako Losing It a You Little Beauty.

Jedným z pódií, ktoré prináša na Sziget najväčšie medzinárodné kapely a vychádzajúce svetové hviezdy, je Revolut Stage, kde sa každý festivalový deň hrá do 4.00 h. Medzi doteraz potvrdenými interpretmi tohto pódia sú tento rok aj Marc Rebillet, L'Imperatrice, MEUTE, Aurora, Apashe with Brass Orchestra, Barry Can't Swim, Teezo Touchdown, Neil Frances, MO, Crystal Fighters, Kiasmos live, Overmono a Four Tet.