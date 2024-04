Toto je dôvod, prečo by sa sliepkam mal dávať cesnak

Všetci veľmi dobre vieme, že cesnak je zdravý, pomáha s krvným obehom, tlakom, považujeme ho za prírodné antibiotikum a má aj ďalšie pozitívne účinky. Málokedy sa ale asi zamyslíte nad tým, že jeho pozitívne účinky neplatia len pre ľudí, ale aj pre zvieratá. Pri nich je to veľmi podobné a pravidelným podávaním cesnaku v rozumnej miere im môžete pomôcť bojovať s chorobami, ale poslúži aj ako prevencia a má množstvo ďalších využití.

Ako presne cesnak dokáže všetky tieto a ďalšie zázraky, je stále veľkou záhadou, najmä kvôli jeho veľmi zložitému chemickému zloženiu. Je však celkom jasné, že alicín a zlúčeniny odvodené od alicínu sa pomerne rýchlo metabolizujú a samostatne alebo synergicky pôsobia na rôzne priaznivé účinky na rôzne telesné systémy.

Navyše pri cesnaku pri niektorých zvieratách môžete hovoriť aj o akýchsi sekundárnych pozitívnych vplyvoch. Napríklad pri domácich sliepkach, ktoré chováte na nosenie vajec, môže cesnak pomôcť zlepšiť ich produkciu. To znamená, že vaše sliepky budú nielen zdravšie, ale vy si budete môcť častejšie pochutiť na dobrých domácich vajíčkach. Ak teda máte dojem, že vaše sliepky neznášajú dosť vajec, skúste cesnak.

Pozitívne účinky cesnaku na sliepky

Pozrime sa teraz ale konkrétne na to, aké sú pozitívne účinky cesnaku pre sliepky. Nie je to totiž tak, že sliepkam dáte cesnak a vďaka nemu začnú znášať vajíčka. Cesnak celkovo pomáha zlepšiť ich zdravotný stav a prináša so sebou aj ďalšie pozitíva.

Napríklad pomáha v boji proti parazitom. Ak teda nielen sliepky, ale aj iné vaše zvieratá trápia kliešte, vši alebo iné parazity, môžete proti nim účinne bojovať cesnakom. To sú veci, ktoré sa môžu podpísať na kvalite života zvierat. V prípade sliepok napríklad stačí, aby ste do kurníka pravidelne nastriekali rozprašovačom roztok vody s pretlačeným cesnakom. Postrek aplikujte raz týždenne počas 3 týždňov.

A neplatí to len o vonkajších parazitoch. Cesnak pôsobí aj ako prevencia či dokonca liečba v prípade, že vašu hydinu napadnú červy. Okrem toho ale pôsobí ako prevencia a liečba pri infekciách a aj pomocou neho môžete bojovať proti vírusom alebo baktériám.

V neposlednom rade môžete pomocou cesnaku znížiť zápach zvieracieho trusu.

Ako sliepkam správne podávať cesnak?

Máte niekoľko možností, ako sliepkam podávať cesnak, pričom v každom prípade by ste mali dbať na to, aby ste dodržali niekoľko pravidiel. Hlavne musíte myslieť na to, že s cesnakom v strave sliepok je potrebné byť veľmi opatrný. Ak by nastali nejaké problémy, konzultujte ich hneď s veterinárom. Najlepšie a najjednoduchšie je podávať cesnak ako súčasť krmiva, kde si môžete pomôcť cesnakovým práškom. Jeho množstvo by ale nemalo prevýšiť 2% kŕmnej dávky pre sliepky.

Cesnak môžete podávať aj samostatne. Stačí, ako ho nakrájate na drobné kúsky, prípadne ho môžete prelisovať. Následne ho podávajte v malej miske. Takto by ale sliepky mali dostávať cesnak pravidelne odmala, aby si naň zvykli.

Vhodným spôsobom je aj podávať cesnak vo vode, čo sa zas tak nelíši od už vyššie spomenutého postreku na boj proti parazitom. Do vody dáte jednoducho niekoľko prelisovaných strúčikov cesnaku a vodu pripravíte sliepkam na pitie.