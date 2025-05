Rozhlasová stanica tajne používala moderátorku vytvorenú AI

Austrálska hudobná rozhlasová stanica CADA sa stala terčom kritiky po tom, ako pol roka používala moderátorku vytvorenú umelou inteligenciou (AI) bez toho, aby to priznala. TASR informuje na základe správy technologického portálu The Verge a denníka The Independent.

CADA vysiela v Sydney a prostredníctvom aplikácie iHeartRadio. Problematickou moderátorkou je Thy, ktorá od novembra 2024 moderuje reláciu Workdays with Thy (Pracovné dni s Thy), štvorhodinový mix hip-hopu, R&B a popu vysielaný od pondelka do piatku. Stránka relácie na webovej lokalite stanice však neuvádza, že moderátorku vytvorila AI. Jej hlas a podoba vznikli na základe skutočnej zamestnankyne finančného oddelenia spoločnosti ARN Media, ktorá je vlastníkom rozhlasovej stanice. Skutočná identita moderátorky vyšla na povrch až po tom, ako spisovateľka Stephanie Coombesová zo Sydney začala pátrať po ďalších informáciách o Thy. „Ako sa Thy volá priezviskom? Čo je zač? Odkiaľ je? Táto žena, ktorá reláciu údajne moderuje, nemá žiadny životopis ani o nej nie sú žiadne ďalšie informácie,“ uvádza Coombesová na svojom blogu. Spoločnosť sa za svoj postup stala terčom kritiky. Zvuková analýza vzoriek hlasu odhalila, že moderátorka v rôznych reláciách vyslovovala frázu „old school“ úplne identicky. Totožnosť Thy potvrdil prostredníctvom sociálnej siete LinkedIn aj projektový vedúci Fayed Tohme zo spoločnosti ARN, neskôr však svoj príspevok odstránil, píše The Independent. Postup obhajoval tým, že Thy „znie skutočne“ a má skutočných fanúšikov, hoci ona sama skutočná nie je. Relácia má podľa The Verge okolo 72.000 poslucháčov. V súčasnosti neexistujú žiadne pravidlá zakazujúce používanie AI vo vysielaní, uvádza Austrálsky úrad pre médiá a komunikáciu. Spoločnosť ARN napriek tomu kritizoval za neuvedenie použitia AI v jednej zo svojich pravidelne vysielaných relácií.