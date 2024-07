5 najväčších zdrojov mikroplastov vo vašom dome: Takto sa vám dostávajú do tela

Priemerná kuchyňa je plná predmetov, z ktorých sa mikroplasty uvoľňujú do potravín a nápojov. Môžu to byť plastové dosky na krájanie alebo dokonca čajové vrecúška.

Mikroplasty, teda úlomky akéhokoľvek plastu, ktoré merajú menej ako päť milimetrov, sa nachádzajú v oceánoch, ovzduší, potravinách a dokonca aj v pitnej vode. Podľa výskumov ľudia na celom svete skonzumujú každý týždeň v závislosti od veku a pohlavia v priemere päť gramov mikroplastov.

Ľudia ich neustále vdychujú a prehĺtajú, čo zvyšuje pravdepodobnosť, že sa u nich vyskytnú celotelové zápaly, negatívne neurologické účinky, poškodenie DNA a oslabenie imunitnej reakcie.

Mikroplasty sú takmer všadeprítomné a ich rozklad v životnom prostredí trvá stovky rokov. Rastúci počet štúdií teraz objasňuje, ktoré predmety vo vašej kuchyni pravdepodobne obsahujú najviac mikroplastov.

Plastové čajové vrecúška

Väčšina plastových čajových vrecúšok je vyrobená z polypropylénového plastu a nie je biologicky rozložiteľná. V niektorých prípadoch tvorí plast približne 25 percent čajového vrecúška.

Foto: kzww/Shutterstock.com

Čajové vrecúška nielenže ohrozujú životné prostredie, ale podľa výskumu , ktorý uskutočnila Dow University of Health Sciences v Pakistane, sa z nich v kombinácii s horúcou vodou uvoľňuje množstvo mikroplastov. Tamojší výskumníci zistili, že z každej šálky čaju uvarenej pomocou plastového čajového vrecúška sa uvoľnilo približne 11,6 miliardy mikroplastov a 3,1 miliardy nanoplastov.

Čajové vrecúška môžu obsahovať aj ďalšie škodlivé látky vrátane zlúčenín fluóru, arzénu, hliníka, medi, olova, ortuti, kadmia, bária a dusičnanov. Dokonca aj z papierových čajových vrecúšok sa môžu uvoľňovať mikroplasty z tesniaceho materiálu na uzatváranie vrecúšok.

Papierové poháre na kávu

Z papierových pohárov, v ktorých sa predáva káva a iné horúce nápoje, sa tiež uvoľňujú mikroplasty. Hoci sa môžu zdať ako vhodná alternatíva k plastovým a polystyrénovým pohárom, papierové poháre nie sú neškodné.

Vnútro pohárov je vystlané tesniacim materiálom, zvyčajne ho tvorí až 10 % polyetylénu s vysokou hustotou (HDPE), ktorý poháre izoluje a zabraňuje úniku tekutiny. Z jednorazového papierového pohára (100 ml) s plastovou vložkou môže do horúcej tekutiny, ktorú obsahuje, vytekať približne 25 000 mikrónových častíc mikroplastov, ukázal výskum .

Plastové formy na ľad

Podobne ako plastové vnútro papierových pohárov, aj plastové formy na kocky ľadu môžu do ľadu preniesť mikroplasty. Plasty sú odolné voči vode a ľadu a majú tendenciu plávať na povrchu vody a ľadu. Keď voda zamrzne, tieto plastové častice sa vytlačia z ľadu, pretože sa s vodou dobre nemiešajú. Silikónové a kovové formy na ľad môžu byť udržateľná alternatíva k plastovým.

Plastové nádoby do mikrovlnnej rúry

Plastové nádoby na potraviny, ktoré sú vhodné do mikrovlnnej rúry, tiež vylučujú mikroplasty do potravín. V štúdii z roku 2023 tím výskumníkov z University of Nebraska-Lincoln zistil, že pri mikrovlnnom ohreve detskej stravy v plastových nádobách sa môžu uvoľniť viac ako dve miliardy nanoplastov a štyri milióny mikroplastov na štvorcový centimeter nádoby.

Foto: Rostislav_Sedlacek/Shutterstock.com

Zdravotné problémy spojené s konzumáciou mikroplastov sa stále skúmajú. Napriek tomu jeden z experimentov tímu dospel k záveru, že tri štvrtiny laboratórne vypestovaných buniek obličiek boli mŕtve už dva dni po kontakte s časticami. Vedci dospeli k záveru, že batoľatá konzumujúce mliečne výrobky a nápoje ohriate v plastových nádobách v mikrovlnnej rúre absorbujú najväčšie koncentrácie plastov.

Plastové dosky na krájanie

Odborníci tiež odporúčajú siahnuť po sklenených alebo bambusových doskách na krájanie, ktoré neobsahujú plasty. Štúdia z roku 2023 ukázala, že pri krájaní na polypropylénových doskách sa uvoľňuje viac mikroplastov (o 5 až 60 % väčšia hmotnosť a o 14 až 71 % väčší počet mikroplastov) ako na polyetylénových doskách.

Používanie polyetylénovej dosky na krájanie by mohlo viesť k ročnej expozícii 7 až 51 gramov mikroplastov na osobu, zatiaľ čo polypropylénová doska by mohla viesť k expozícii 49,5 gramov. Z hľadiska množstva sa z polyetylénových dosiek môže ročne uvoľniť od 14,5 do 72 miliónov mikroplastov, zatiaľ čo z polypropylénových dosiek takmer 80 miliónov.

Riziká plastov v organizme

Mikroplastom sa takmer nedá vyhnúť, pretože zasahujú do každého aspektu nášho života. Z tohto dôvodu sa čoraz viac výskumov zaoberá tým, ako môžu ovplyvniť ľudské zdravie. Napríklad jedenásť značiek balenej vody zozbieraných z celého sveta bolo testovaných na prítomnosť mikroplastov a 93 percent z nich vykazovalo známky kontaminácie .

Navyše, v štúdii ľudských placent sa našli dôkazy o mikroplastoch v každej vzorke, pričom ich koncentrácia sa pohybovala od 6,5 do 790 mikrogramov na gram tkaniva. Po polyetyléne boli najčastejšie zistenými plastmi PVC a nylon. Keď sa mikroplasty dostanú do tela, sú vnímané ako cudzí votrelci, čo vyvoláva imunitnú reakciu podobnú boju proti vírusu alebo baktérii.

Na rozdiel od vírusov alebo baktérií však telo nedokáže mikroplasty rozložiť, čo vedie k pretrvávajúcim zápalom. Tento chronický zápal je významným problémom, pretože je spojený s chorobami, ako je cukrovka, kardiovaskulárne problémy a rakovina, ktoré sú hlavnými príčinami úmrtí.