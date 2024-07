Tieto tampóny môžu obsahovať olovo, v ďalších našli iné toxické látky

V menštruačných tampónoch sa môžu nachádzať toxické kovy, ukázali výsledky štúdie uverejnenej v časopise Environment International . Testy 30 výrobkov zakúpených v New Yorku, Aténach a Londýne ukázali, že niektoré z nich obsahujú nebezpečné množstvo arzénu, chrómu a dokonca aj olova.

Vystavenie olovu môže narušiť vývoj mozgu, zatiaľ čo iné kovy môžu ovplyvniť zrážanlivosť krvi a zvýšiť riziko niektorých druhov rakoviny. Vedci zistili, že bežné tampóny mali vyššie hladiny olova, no organické tampóny mali vyššie hladiny arzénu.

Odborníci však vyzvali ženy, aby nepanikárili, a upozornili, že je potrebný ďalší výskum, aby sa zistilo, či existuje nejaké nebezpečenstvo pri používaní tampónov. Hoci niektoré z výrobkov sú dostupné v USA a ďalšie v Spojenom kráľovstve a EÚ, výskumníci sa rozhodli neuvádzať názvy dotknutých výrobkov ani 14 značiek.

Výskumov o obsahu tampónov je málo

Doktorka Jenni Shearstonová z Kalifornskej univerzity v Berkeley uviedla:

“Bolo vykonaných veľmi málo výskumov na meranie chemických látok v tampónoch. Podľa našich vedomostí je toto prvá práca, ktorá meria kovy v tampónoch. Je znepokojujúce, že sme zistili koncentrácie všetkých testovaných kovov vrátane toxických kovov, ako sú arzén a olovo.”

Geochemička Kathrin Schillingová z Kolumbijskej univerzity dodala:

"Hoci sú toxické kovy všadeprítomné a v každom okamihu sme vystavení ich nízkemu množstvu, naša štúdia jasne ukazuje, že kovy sú prítomné aj v menštruačných výrobkoch a že ženy môžu byť vystavené vyššiemu riziku pri používaní týchto výrobkov.”

V tampónoch našli 16 druhov kovov

Foto: FabrikaSimf/Shutterstock.com

Možná expozícia ťažkým kovom prostredníctvom tampónov je znepokojujúca vzhľadom na to, že tenké vnútorné tkanivo pošvy by mohlo byť pre tieto látky ľahkou cestou do tela. Zistenia majú tiež potenciálne ďalekosiahly dosah, keďže približne 50 až 80 % žien, ktoré menštruujú, používa tampóny každý mesiac a to aj niekoľko hodín vkuse.

V rámci štúdie sa testovalo 16 kovov, medzi ktoré patrili arzén, bárium, vápnik, kadmium, kobalt, chróm, meď, železo, mangán, ortuť, nikel, olovo, selén, stroncium, vanád a zinok. Výskumníci identifikovali medzi testovanými tampónmi všetkých 16 látok.

Vo všetkých vzorkách bolo zistených niekoľko kovov vrátane arzénu, kadmia, chrómu, olova a vanádu. Spomedzi nich olovo malo najvyššiu koncentráciu s priemernou celkovou hodnotou 120 nanogramov na gram (ng/g). Nasledovalo kadmium s koncentráciou 6,74 ng/g a arzén s hodnotou 2,56 ng/g.

Výskumníci v štúdii uviedli:

"Neexistuje žiadna bezpečná úroveň vystavenia olovu. Akýkoľvek podiel olova, ktorý sa môže vylúčiť z tampónu a dostať sa do systémového obehu, môže prispieť k negatívnym zdravotným následkom.”

Dodali, že žiadna značka ani typ tampónu nemal celkovo výrazne nižšie hladiny kovov.

Bavlna používaná na výrobu tampónov môže byť kontaminovaná

Autori uviedli niekoľko spôsobov, ako sa kovy mohli dostať do tampónov. Jedným z nich bolo, že bavlníky používané na výrobu tampónov mohli absorbovať kovy z pôdy a vody, najmä ak sa v blízkosti nachádzajú kontaminanty, napríklad ak sa bavlníkové pole nachádzalo v blízkosti huty na olovo. Môžu sa tiež potenciálne pridávať počas výrobných procesov ako bielidlá, antibakteriálne látky alebo krížovou kontamináciou z iných výrobných procesov.

Shearstonová povedala:

"Veľmi dúfam, že sa od výrobcov bude vyžadovať, aby svoje výrobky testovali na prítomnosť kovov, najmä toxických kovov. Bolo by vzrušujúce, keby verejnosť na to apelovala alebo požadovala lepšie označovanie tampónov a iných menštruačných výrobkov.”

Večné chemikálie vo vložkách a menštruačných nohavičkách

Foto: Andriana Syvanych/Shutterstock.com

K tomuto zisteniu došlo len niekoľko týždňov po tom, čo americká skupina na ochranu spotrebiteľov Mamavation a Environmental Working Group tiež odhalili, že tampóny môžu obsahovať škodlivé perfluóralkylové látky alebo PFAS. Tieto látky sú označované ako "večné chemikálie", pretože môžu v životnom prostredí pretrvávať stovky rokov a sú spájané s rôznymi zdravotnými komplikáciami, od rakoviny a vysokého cholesterolu až po neplodnosť.

Spoločnosť Mamavation zistila, že obľúbené tampóny Playtex, vložky Always a vložky Carefree, ktoré sa predávajú v USA, boli pozitívne testované na prítomnosť organického fluóru, chemikálie, ktorá obsahuje známe PFAS. Vložky Playtex sport obsahovali 19 ppm, vložky Always 21 ppm týchto chemikálií a výrobok Carefree 17 ppm.

V minulom roku sa zistilo, že aj niektoré menštruačné nohavičky predávané maloobchodnými predajcami obsahujú vysoké množstvo striebra. Striebro sa používa ako antimikrobiálna látka a zvyčajne sa pridáva do menštruačných nohavičiek z hygienických dôvodov a na odstránenie pachu.

Vedci však zistili, že nanostriebro môže zabíjať laktobacily, zdravé baktérie vo vagíne, ktoré pomáhajú bojovať proti infekcii. Používateľky menštruačných nohavičiek tak môžu byť viac ohrozené škodlivými baktériami, čo môže viesť k zvýšenému riziku bakteriálnych infekcií a tehotenských komplikácií.