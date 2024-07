Lekár upozorňuje: Toto je dôvod, prečo by ste sa nemali v lete holiť

Odstraňovanie ochlpenia je podľa lekárov zo zdravotného hľadiska rizikové. Anestéziológ Myro Figura na sociálnej sieti vysvetlil, že ochlpenie, najmä na rukách a nohách, je prvou obrannou líniou tela proti mnohým škodcom a chorobám. Vo videu počas sezóny komárov vysvetlil, že ochlpenie na tele plní tri hlavné úlohy - izoláciu, ochranu a cit.

Chlpy nás chránia pred škodcami, najmä komármi. Preto Figura zdieľal zábery, na ktorých sa komár snaží dostať cez husté chlpy na nohách k pokožke. "Myslíte si, že tento komár má vôbec nejakú šancu? Nemá," povedal. Komárovi sa nepodarilo dostať k mužovej pokožke, a ochlpenie ho tak ochránilo pred akýmikoľvek vírusmi, ktoré by mohol komár prenášať.

Ide o cennú pomoc v časoch, kedy je výskyt nebezpečných komárov na vzostupe. Tento hmyz prenáša rôzne ochorenia, ako je horúčka dengue. Podľa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb sú vážne ohrození obyvatelia a cestujúci do 13 krajín vrátane Bulharska, Francúzska, Grécka, Chorvátska, Maďarska, Malty, Nemecka, Portugalska, Rakúska, Rumunska, Slovinska, Španielska a Talianska.

Viacerí komentujúci pod videom sa zhodli na tom, že sa oplatí byť trochu viac chlpatý. Mnohé ženy to dokonca zobrali ako výzvu prestať sa v lete holiť. Niektorí však ostali voči informáciám skeptickí. “Ako chlap mám dosť chlpaté nohy a môžem potvrdiť, že si stále nájdu spôsob, ako vás uštipnúť,' povedal jeden muž. Ďalší dodal, že komáre možno obídu nohy, no nájdu si napríklad prsty na nohách.

“Jeden rok som sa neholila a spočítala som si všetky štípance a miesta, kde sa nachádzali. Ďalší rok som to urobila znova,“ uviedla jedna žena. “V roku, keď som sa neholila, som mala o šesť štípancov viac a väčšina z nich bola na krku alebo na tvári. Takže ak si tam nedokážete nechať narásť chĺpky... nebude to fungovať. Ale ak chceš byť prirodzená, choď do toho.”