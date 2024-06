Ako pestovať begónie v kvetináčoch: 5 rád, ktoré musíte dodržať

Pestovanie rastlín v kvetináčoch je ideálne, ak nemáte dostatok miesta a tiež to pomáha podporovať zdravší rast niektorých rastlín. Begónie sú jednou z tých rastlín, ktorým sa darí v kvetináčoch a vyzerajú v nich skvele. Pochádzajú zo subtropických oblastí Južnej Ameriky, Afriky a Ázie a kvitnú v širokej škále farieb od žltej po ružovú a dokonca bielu.

Tieto rastliny sa ľahko pestujú v interiéri aj exteriéri, pričom kvetináče sú pre ne nepochybne priaznivejším prostredím. Pri pestovaní begónií v kvetináčoch však treba mať na pamäti zopár vecí.

1. Vyberte si kvetináč s drenážnymi otvormi

Vyberte si kvetináč s drenážnymi otvormi a o niečo väčší, ako je koreňový bal vašej begónie. Priveľký kvetináč by však mohol spôsobiť, že pôda bude zadržiavať prebytočnú vlhkosť a rýchlo spôsobí hnilobu koreňov. Vyberte si nádobu, ktorá je skôr širšia ako vysoká. Väčšina begónií má totiž plytké korene. Používajte hlinené nádoby, pretože begónie sú skôr sukulentné rastliny a nemajú rady mokré korene. Hlinené kvetináče sú poréznejšie ako iné materiály, čo napomáha odvodňovaniu. Preto sú terakotové kvetináče jedny z najlepších pre izbové rastliny, ako aj pre vonkajšie črepníkové rastliny.

Foto: Alexander Osenniy/Shutterstock.com

2. Používajte dobrú zeminu do kvetináčov

Dobre odvodnená zemina do kvetináčov je nevyhnutná pre begónie. Ideálna je zemina s rašelinovým machom alebo kokosovým vláknom, ktoré udržia vlhkosť, spolu s pemzou alebo perlitom na odvodnenie. Hoci begónie nepatria medzi najsmädnejšie izbové rastliny, nemajú rady vysychanie.

3. Begóniu v kvetináči dobre zalievajte

Keď begóniu prvýkrát zasadíte do kvetináča, nezabudnite ju dobre zaliať, aby sa lepšie usadila v kvetináči. Neskôr však dbajte na to, aby ste to so zalievaním neprehnali. Begónie potrebujú rovnomernú vlhkosť a mali by sa zalievať, keď sú vrchné tri centimetre na dotyk suché. To sa líši v závislosti od ročného obdobia. Keď je teplejšie, rastlina si vyžaduje častejšie zalievanie. Všeobecne sa odporúča zalievať begónie približne každé 2 až 4 dni.

Foto: Helen Pitt/Shutterstock.com

4. Begóniu v kvetináči umiestnite na svetlé miesto

Tak ako pri iných kvitnúcich rastlinách a izbových kvetoch, aj pri begóniách je na udržanie kvitnutia potrebný dostatok prirodzeného svetla. Begónie by mali byť umiestnené na jasnom nepriamom svetle, nie na priamom slnku. Vystavenie priamemu slnečnému svetlu môže spáliť listy a kvety, zatiaľ čo príliš málo svetla môže spôsobiť, že begónia opadne a nekvitne.

5. Begóniu počas kvitnutia hnojte