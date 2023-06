Nemusíte kupovať hnojivo. Takto si ho vyrobíte doma z dvoch potravín

Ak chcete podporiť rast svojich rastlín, okrem pravidelného zalievania si to občas vyžaduje aj použitie hnojiva. Nemusíte však hneď utekať do obchodu, aby ste do kvetináča mohli naliať podporné chemikálie. Armen Adamjan sa na sociálnej sieti podelil o recept na magický kokteil, ktorý je lepší ako prostriedky z obchodu. Armen sľubuje, že toto prírodné hnojivo výrazne podporí rast vašich rastliniek.

Vo videu na TikToku najprv otvoril bežné vrecko s čiernym čajom a vysypal ho do sklenenej nádoby. Potom pridal jednu polievkovú lyžicu ovsených vločiek. Ďalším krokom bolo doliať nádobu vriacou vodou. “Nechajte to tak aspoň hodinu - čím dlhšie, tým lepšie,” uviedol Armen.

Ako ďalej vysvetlil vo videu, dusík je pre rastliny rovnako dôležitý ako bielkoviny pre naše svaly. "Každý vie, že na rast svalov potrebujete bielkoviny, takže pokiaľ ide o rastliny, tie potrebujú na rast dusík," povedal a následne scedil tekutinu od vločiek. “To, čo máte práve teraz, je čarovný elixír plný dusíka. Ak chcete podporiť rast svojich rastlín, zalievajte tým rastliny každé tri týždne a sledujte, ako sa dejú zázraky," uviedol Armen.