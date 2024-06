Zdravie dieťaťa ovplyvňuje strava jeho otca pred počatím

Nová štúdia zistila, že stravovanie vášho otca pred vaším narodením mohlo mať vplyv na vaše zdravie. Ukázala to štúdia nemeckej výskumnej skupiny z Helmholtz Zentrum München, ktorá bola zverejnená v časopise Nature a skúmala zdravotné údaje viac ako 3 000 rodín. Celkovo zistili trend, ktorý spája telesnú hmotnosť otcov a ich detí, a to aj po zohľadnení genetiky, zdravia matiek a environmentálnych faktorov.

Laboratórne testy vykonané v rámci štúdie však môžu naznačovať, že vplyv sa prejavuje len v malom časovom úseku okolo počatia. Možno ide o niekoľko dní alebo týždňov pre počatím. Raffaele Teperino, vedúci oddelenia environmentálnej epigenetiky Helmholtz, v tlačovej správe uvádza:

"Naše výsledky naznačujú, že preventívnej zdravotnej starostlivosti o mužov, ktorí sa chcú stať otcami, by sa mala venovať väčšia pozornosť a že by sa na tento účel mali vypracovať programy, najmä pokiaľ ide o stravu. To môže znížiť riziko ochorení, ako je obezita a cukrovka u detí."