Tieto druhy plaviek nikdy nedávajte deťom, môže im ísť o život

Výskum odhalil, že milióny detí sú pri plávaní vystavené zbytočnému nebezpečenstvu, pretože majú plavky, ktoré je pod vodou ťažko vidieť.

Podľa nových štatistík dve tretiny (66 %) detí nosia modré, biele alebo sivé plavky, takže ak sa vo vode dostanú do problémov, môže byť veľmi náročné ich pod hladinou nájsť. Modrá je pritom jednou z najobľúbenejších farieb detských plaviek.

Štúdia portálu špecializujúceho sa na dovolenkové balíky On The Beach ukázala, že 90 % rodičov nevedelo, že niektoré farby plaviek nie je pod vodou vidieť, pričom rovnaký počet sa domnieva, že by sa mala zvýšiť informovanosť o tejto téme.

On The Beach spustil online petíciu, ktorú podporila aj zlatá olympijská medailistka Rebecca Adlington. Petícia zdôrazňuje dôležitosť bezpečnosti plaviek a vyzýva vládu, aby preskúmala právne predpisy týkajúce sa predaja modrých, bielych a sivých plaviek určených pre deti.

Foto: change.org

Modré, biele a sivé plavky môžu byť v prípade potopenia dieťaťa mimoriadne nebezpečné

Prečo sú tieto farby vo vode tak ťažko viditeľné? Podľa psychológa a odborníka na farby Leeho Chambersa za to môže svetlo. Ako vysvetlil pre denník The Mirror:

"Môže byť oveľa ťažšie vidieť plavky modrej, bielej a sivej farby kvôli tomu, ako voda interaguje s určitými vlnovými dĺžkami svetla, ako vnímame farby v hĺbke, keď sme ponorení, kvôli nedostatočnému odrazu svetla a tomu, ako sa farby pod vodou miešajú. Nedostatok kontrastu, narušenie obrysov a maskovací efekt môžu zohrávať úlohu v tom, že plavky v týchto farbách sú ťažko rozoznateľné, nedostatočne viditeľné a zostávajú nepovšimnuté, čo predstavuje potenciálne bezpečnostné riziko v porovnaní s farbami, ktoré odrážajú svetlo a majú ostrejší kontrast.“

Výrobcovia plaviek si často neuvedomujú nebezpečenstvo, alebo ho jednoducho ignorujú, pretože tieto farby patria k najobľúbenejším, vďaka čomu sa dobre predávajú.

Rodičia by pred výletom na kúpalisko či dovolenkou mali skontrolovať plavky svojich detí a modré, biele a sivé plavky by mali nahradiť jasnejšími alternatívami. Ideálne sú farby ako ružová, žltá, červená, čierna, fialová, zelená a fluorescenčné farby.