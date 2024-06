Ako sa človek prebudí z kómy: Toto sa v skutočnosti musí stať

Človek v kóme sa niekedy môže prebudiť mesiace, roky alebo dokonca desaťročia po tom, čo upadol do bezvedomia. Príkladom je Munira Abdulla, ktorá upadla do kómy po autonehode v roku 1991 a prebudila sa po neuveriteľných 27 rokoch. Čo však spôsobí, že sa niekto prebudí z kómy? Martin Monti, profesor psychológie na Kalifornskej univerzite, ktorý sa zaoberá kómou, pre portál LiveScience povedal, že odpoveď je stále nejasná. To je tiež dôvod, prečo zatiaľ neexistujú spôsoby, ako pacientov prinútiť dostať sa z kómy.

Ku kóme dochádza v dôsledku poškodenia mozgu, napríklad poranením, zápalom alebo infekcie v mozgu. Predtým, ako sa človek prebudí, sa jeho mozog musí zotaviť buď tak, že mu dorastú poškodené neuróny, alebo sa rozšíria iné mozgové siete, ktoré prevezmú prácu poškodenej oblasti mozgu.

Mozog potrebuje naštartovať

Táto fyzická obnova mozgových sietí však sama o sebe nestačí, pretože kóma tiež spomaľuje činnosť mozgu. V tomto stave teda mozgové siete nekomunikujú tak efektívne ako zvyčajne. Mozog môže potrebovať nejako naštartovať, aby sa opäť rozbehol a priviedol zvyšok tela k prebudeniu.

Jedným zo spôsobov by mohlo byť použitie amantadínu, lieku, o ktorom sa predpokladá, že zvyšuje množstvo dopamínu v mozgu, povedal Monti. Predpokladá sa, že tento liek, ktorý sa niekedy používa pri Parkinsonovej chorobe, zvyšuje množstvo dopamínu uvoľňovaného neurónmi a zároveň zabraňuje jeho príliš rýchlej recyklácii.

Dopamín je neurotransmiter, ktorý je kľúčový pre komunikáciu medzi mozgovými sieťami, najmä tými, ktoré sa podieľajú na kontrole pohybu a na správaní. Podľa štúdie z roku 2010 publikovanej v časopise Medical Hypotheses majú ľudia v kóme k dispozícii menej dopamínu ako pri vedomí.

V štúdii z roku 2012 v časopise New England Journal of Medicine sa zistilo, že amantadín zlepšil vedomie u ľudí, ktorí boli vo vegetatívnom alebo minimálnom stave vedomia spôsobenom poranením mozgu. Chýbajú však dôkazy o tom, že tento liek zlepšuje dlhodobé výsledky u ľudí po prebudení z kómy.

Jedným z ďalších prístupov je hĺbková stimulácia mozgu, pri ktorej sa hlboko do mozgu chirurgicky implantujú elektródy, ktoré dodávajú malé množstvo elektrickej energie, ktorá nabudí neuróny v okolí. Ďalšou technikou je fokusovaný ultrazvuk, ktorý sa pokúša o niečo podobné pomocou ultrazvukových vibrácií a bez chirurgického zákroku. Magnetická stimulácia je ďalšia neinvazívna technika, ktorá dokáže stimulovať bunky hlboko v mozgu.

Pacienti v kóme majú stále nádej

Štúdie naznačujú, že niekedy sa môže stať, že pacienti boli odpojení od prístrojov príliš skoro. Po zotavení z prvotného poranenia mozgu zvyčajne trvá najmenej dva týždne, kým sa obnoví vedomie. Zriedkavo to trvá viac ako štyri týždne.

Vedci nemajú veľa údajov o frekvencii a príčinách kómy, pričom percento tých, ktorí sa nikdy neprebudia, sa pohybuje medzi 20 a 40 %. Štúdia o ľuďoch v kóme v USA a Spojenom kráľovstve však ukázala, že 54 % pacientov zomrelo, 15 % prežilo so zlými výsledkami a 31 % prežilo s dobrými výsledkami.

Celkovo je stále veľkou záhadou, ako a prečo sa ľudia prebúdzajú z kómy. A keď sa vedci priblížia k jej vyriešeniu, môžu prispieť k rýchlejšiemu prebúdzaniu ľudí z kómy.