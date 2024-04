Prejde vás chuť na spánok v momente, keď si ľahnete do postele? Existuje na to dobrý dôvod

Máloktorý pocit je frustrujúcejší ako ten, keď sa celý deň tešíte na moment, keď si konečne ľahnete do postele, len aby ste pred spaním zistili, že v skutočnosti takí unavení nie ste.

Akokoľvek môžete byť počas dňa ustatí, niekedy sa jednoducho stáva, že po zložení hlavy na vankúš vás prejde všetka ospalosť. Možno vás prekvapí, že na to existuje zrejmý dôvod.

Prečo nás v posteli opúšťa únava?

Fenomén, keď po uložení do postele nadobudnete novú dávku energie, má v angličtine svoj názov. Hovorí sa mu „learned arousal“, čo môžeme preložiť ako naučená vzrušivosť, a ako uvádza magazín TIME, ide o pomerne bežný jav:

„Ide o jeden z najbežnejších problémov so spánkom a podľa odborníkov k nemu dochádza preto, lebo niečo vo vašom spánkovom prostredí našepkáva mozgu, aby sa po uložení do postele 'vzrušil' alebo prebudil, a nezaspával.“

Naučenej vzrušivosti sa venuje aj britský lekár Karan Rajan, ktorý v jednom zo svojich videí na sociálnej sieti TikTok uviedol: „Nechtiac ste naučili telo, aby si posteľ spájalo s bdením.“

Podľa Rajana k takémuto následku prispievajú činnosti ako pozeranie seriálov, scrollovanie na sociálnych sieťach, pracovanie či jedenie v posteli. Mozog si kvôli tomu myslí, že posteľ neslúži len na odpočinok.

Ako rýchlejšie zaspať

Ako uvádza Rajan, všetky činnosti, ktoré nesúvisia so spánkom, by ste mali vykonávať mimo postele, ideálne mimo spálne.

Lekár zároveň tvrdí, že ak ani po 20 minútach od uloženia do postele nedokážete zaspať, pomôže presun do inej časti domácnosti a vyčkanie na to, kým opäť pocítite ospalosť.