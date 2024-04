Ako pestovať krasuľky zo semienok: V interiéri aj exteriéri je kľúčové načasovanie

Krasuľky sú nielen krásne letničky, ale sú aj nenáročné na starostlivosť. Po zakorenení sú odolné voči suchu, vďaka čomu sú ideálnym doplnkom do záhrady s nízkymi nárokmi na údržbu.

Pri pestovaní týchto oslnivých kvetov podobných sedmokráskam je dôležité vedieť, kedy vysádzať semená. Keďže sú polomrazuvzdorné, nezvládajú nízke teploty. Pestovanie krasuliek je naozaj jednoduché, či už tieto kvety vysievate v interiéri, alebo priamo do záhonov. Optimálne načasovanie pre každý prístup sa však mierne líši.

Kedy vysádzať semená krasuľky v interiéri

Foto: Oxford Media Library/Shutterstock.com

Mnohí ľudia dávajú prednosť výsevu krasuliek v interiéri, aby sa skôr dopracovali ku kvetom a dlhšie si ich užili. Pri výseve v interiéri je vhodnejšie vysievať v období od marca do apríla. Toto načasovanie umožní sadeniciam dorásť do primeranej veľkosti s dostatočným vývojom koreňov, aby vydržali presádzanie von. Presádzanie sa zvyčajne uskutočňuje približne šesť týždňov po vyklíčení.

Výsev v tomto čase tiež zabezpečí, že v čase presádzania sadeníc von už nebezpečenstvo mrazov pominie. Dbajte na to, aby ste použili ľahkú, dobre odvodnenú zeminu a udržiavali semená vlhké až do vyklíčenia, ktoré zvyčajne nastane do 7-10 dní. Nezabudnite svoje sadenice pred presadením na konečné miesto pre vonkajšiu výsadbu otužovať.

Kedy vysádzať semená krasuľky v exteriéri

Foto: NikoaJung/Shutterstock.com

Priamy výsev do exteriéru, keď to podmienky dovoľujú, podporuje silný vývoj koreňov priamo na mieste, kde budú rastliny rásť. Výsev do exteriéru je veľmi jednoduchý, ale rozhodujúce je načasovanie, pretože pri príliš nízkych teplotách semená nevyklíčia. Odporúča sa počkať do mája alebo júna a až potom zasiať semená do pripravenej pôdy. Rastliny tak budú mať čas rásť a kvitnúť ešte pred príchodom prvých jesenných mrazov.

Krasuľky klíčia, rastú a kvitnú približne tri mesiace, a keď začnú mrazy, odumrú. Z tohto dôvodu ich neskorší výsev v sezóne spravidla vedie ku kratšiemu obdobiu kvitnutia. Krasuľky sa často dajú kúpiť ako malé črepníkové rastliny koncom jari a začiatkom leta. Pokiaľ skončili mrazy, môžete ich hneď vysadiť na záhony.