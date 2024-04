Do čoho zabaliť chlieb, aby dlhšie vydržal? Tento materiál mu prospieva najviac

Chlieb patrí k základným položkám v kuchyni každej domácnosti, no všetci ho skladujeme inak. Spôsob skladovania pritom zohráva najdôležitejšiu rolu pri rozhodovaní o trvanlivosti chleba.

Kúpený čerstvý chlieb sa obvykle začne kaziť zhruba po týždni od výroby, domáci vydrží ešte kratšie.

Rôzne možnosti skladovania a ich plusy a mínusy

Foto: Anastasiia Zaitova/Shutterstock.com

V snahe predĺžiť životnosť chleba na maximum sa mnohí spoliehajú na jeho mrazenie, ktoré však nie je nevyhnutné.

Ako podotýkajú experti z kulinárskej stránky Food and Wine, najlepším spôsobom, ako skladovať chlieb, je ukladať ho do papierových vreciek. Tie by ste mali uprednostniť pred mikroténom.

„Čerstvý bochník chleba by ste mali spotrebovať do dvoch až troch dní. Pri okamžitej spotrebe je najlepšie ho skladovať v papierovom vrecku na kuchynskej linke. Skladovanie v plaste nie je dobrý nápad, pretože podporuje tvorbu plesní a rýchlejšie kazenie chleba.“

Ďalší tip, ktorý vám pomôže pri skladovaní chleba, je odkladať si odrezané končeky a prikrývať nimi odkrojené krajce. Čím menej vzduchu k nim prenikne, tým lepšie zabránite skaze.

Podľa odborníkov sa pri skladovaní chleba netreba báť ani chlebníka.