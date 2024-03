Slafkovský dostal od fanúšika zaujímavú ponuku. Takto reagoval, keď zbadal transparent

Slovenskému hokejistovi Jurajovi Slafkovskému sa počas zápasu proti Seattlu podarilo bodovať už siedmykrát po sebe a ziskom 39. bodu v ročníku vyrovnal klubový rekord hráča do 20 rokov zo sezóny 1974/75. Počas predchádzajúceho zápasu s Vancouverom si však jeden fanúšik pre neho pripravil ponuku, ktorú slovenský hráč v Kanade nemohol odmietnuť.

Jeho tím Montreal Canadiens zverejnil na sociálnej sieti zábery slovenského fanúšika, ktorý prišiel na štadión s transparentom, na ktorom bolo napísané: „Juraj, vymeníš?“ K transparentu boli prilepené sladkosti zo Slovenska a chlapec chcel na výmenu za ne puk. Ako ukazujú zábery, devätnásťročný útočník sa pristavil pri chlapcovi v drese Vancouveru a prehodil mu puk ponad mantinel.

Slafkovský pomohol ukončiť sériu prehier

Slafkovský prispel jednou asistenciou k víťazstvu Montrealu na ľade Seattlu 5:1 v nočnom stretnutí NHL. Bol tradične člen elitného útoku Canadiens s Coleom Caufieldom a kapitánom Nickom Suzukim. V 18. minúte prihrávkou v obrannom pásme začal ofenzívnu akciu, ktorá sa skončila prečíslením dvoch proti jednému a gólom Suzukiho, ktorý zvýšil na 3:0. Slafkovský odohral 17:45 min.

V drese hostí nebodoval Tomáš Tatar, ktorý odohral vo štvrtej formácii 13:43 min a prezentoval sa troma strelami. Po 39 zápasoch má na konte 13 bodov (7+6), do kanadského bodovania sa nezapísal v šiestom zápase po sebe.

Montreal zvíťazil prvýkrát po štyroch prehrách, no je už bez reálnej šance na play off. V tabuľke Východnej konferencie je na predposlednom 15. mieste o skóre za Ottawou. Obranca Kaiden Guhle odohral svoj bodovo najlepší zápas v sezóne, keď už v prvej tretine dosiahol bilanciu gól a dve asistencie: "Bol to jeden z tých zápasov, v ktorom nám išlo všetko. Aj v predošlých zápasoch sme cítili, že sme hrali dobre, no prehrali sme."

Seattle prehral ôsmy duel po sebe a tiež je bez reálnej šance na účasť vo vyraďovacej fáze. Na voľnú kartu v Západnej konferencii stráca 14 bodov. "Svoje zápasy musíme odohrať s vášňou a srdcom, hrať jeden pre druhého. To teraz nerobíme. To, čo cítim, je viac než sklamanie. Je ťažké pozerať sa, ako sa nám nedarí. Vždy, keď si obliekame na seba náš dres, musí to pre nás znamenať veľa, no momentálne to tak nevyzerá," povedal tréner Seattlu Dave Hakstol.