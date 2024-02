5 vecí, ktoré musíte vedieť, ak chcete jazdiť na motorke. Na toto vodiči zabúdajú

Vlastniť motocykel je sen pre mnohých vodičov. Pocit z jazdy na motorke je naozaj okúzľujúci, no predtým, ako sa z vášho sna stane realita, by ste mali byť o jazde na dvoch kolesách dostatočne poučení. Rýchlo totiž zistíte, že je to úplne iné ako vlastniť auto, a to vrátane opráv a údržby. Tu je niekoľko tipov pre nových motocyklistov.

Musíte sa naučiť jazdiť defenzívne

Ak si aj o sebe myslíte, že ste dobrý disciplinovaný vodič, pri jazde na motocykli musíte byť ešte lepší, jednoducho preto, že bez auta, ktoré vás obklopuje, ste oveľa zraniteľnejší. Namiesto sebavedomej jazdy musíte jazdiť defenzívne a držať si od ostatných účastníkov premávky odstup. Možno to znie trochu paranoidne, ale musíte myslieť tak, že každý vás chce zraziť. Táto zvýšená dávka opatrnosti je najmä preto, že motocykle sú ťažšie viditeľné ako autá. Dávajte preto zvýšenú pozornosť všade, kam idete, a nepúšťajte sa do mŕtvych uhlov.

Pred jazdou by ste si mali nastaviť zrkadlá

Znie to jednoducho, ale pre motocykle je to obzvlášť dôležité. Je to preto, že spätné zrkadlá na motorke sa ťažšie nastavujú ako zrkadlá automobilov a zvyčajne potrebujú kľúč, čo znamená, že ich nemôžete opraviť uprostred jazdy, ak si všimnete, že nie sú v poriadku.

Častejšie kontrolujte tlak v pneumatikách

Foto: kasarp studio/Shutterstock.com

Opäť platí, že na motorke je to oveľa dôležitejšie ako na aute. Keď jazdíte na dvoch kolesách namiesto štyroch, váš výkon a ovládanie motorky oveľa viac závisí od toho, ako sú pneumatiky naplnené vzduchom. Takže sa uistite, že pneumatiky máte dostatočne nahustené.

Správne sa oblečte

Potrebujete prinajmenšom prilbu, motorkársku bundu a rukavice. Obľúbená džínsovina vám nepomôže, ak spadnete. Ochránia vás len kožené bundy alebo špeciálne textilné bundy z odolných materiálov a všitými chráničmi. Aj keď je vonku horúco, musíte si zaobstarať bundu, ktorá vás ochráni a zároveň prepúšťa vzduch. Nevyhnutnosťou sú aj čižmy alebo topánky určené špeciálne na jazdu na motocykli, pretože sa vyznačujú lepšou podrážkou so zvýšenou trakciou.

Pri jazde si dajte pozor na tunelové videnie

Foto: Tunatura/Shutterstock.com

Pri jazde na motorke platí pravidlo, že pôjdete tam, kam sa pozeráte. Pri tunelovom videní sa zvyknete sústrediť len na jeden cieľ, čo zvyšuje pravdepodobnosť, že doň narazíte. Namiesto sústredenia sa na jeden bod by ste sa mali pozerať do diaľky a pozorovať, kam by ste vlastne ďalej chceli ísť.