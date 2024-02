5 súčiastok v aute, ktoré musí poznať každý vodič. Ich stav je mimoriadne dôležitý

Ako vodič by ste mali mať základné znalosti o hlavných komponentoch vozidla. Ak sa vaše auto pokazí, musíte vedieť odlíšiť jednotlivé časti vozidla, aby ste vedeli prípadnú chybu odstrániť. Tu je rýchlokurz súčiastok auta, ktoré by mal poznať každý.

Chladič

Hlavnou súčiastkou chladiaceho systému vášho vozidla je chladič. Ak má problémy, vaše auto sa prehrieva, čo môže viesť k poškodeniu motora. Väčšinou k prehriatiu dochádza, keď je chladič poškodený alebo prasknutý. Jedným z najdôležitejších preventívnych oparení, pokiaľ ide o chladič, je doplnenie chladiacej kvapaliny. Vo väčšine vozidiel je chladič úzky kus plastu alebo kovu v prednej časti motorového priestoru medzi motorom a mriežkou.

Batéria

Autobatéria dodáva napätie na napájanie elektronických komponentov v aute. Bez nej by ste nemohli naštartovať svoje vozidlo. Batéria je prekvapivo jednou z najviac prehliadaných súčastí vozidla. Často je to preto, že vozidlá neposkytujú varovanie pred tým, než sa vybije. Priemerná životnosť autobatérie sa pohybuje medzi štyrmi až šiestimi rokmi, preto si vždy poznačte, kedy ste ju naposledy kontrolovali. Taktiež ak si všimnete, že vaše auto štartuje o niečo dlhšie alebo ste zaznamenali poruchy elektrických komponentov, prípadne vidíte kontrolku na prístrojovej doske, batéria pravdepodobne zlyháva.

Mierka hladiny oleja

Olej v motore slúži na premazanie dôležitých častí vozidla. Nedostatok oleja zvyšuje trenie, čo môže viesť nákladným poruchám. Meradlo má zvyčajne žltú alebo oranžovú rukoväť a po vytiahnutí môžete zistiť hladinu oleja v motore. Postupujete takto: Pri bezpečne podopretej kapote vytiahnite meradlo a jeho koniec utrite handrou. Znovu zasuňte meradlo do motora a uistite sa, že je až po dno. Keď ho vyťahujete, neotáčajte ho hore nohami. Na spodnej časti meradla budú dve značky. Zvyčajne sú to buď čiary, alebo otvory v tyčinke. Hladinu oleja môžete zistiť tak, že sa pozriete, kde končí olejová časť a začína suchá časť. Ak sa nachádza medzi týmito dvoma značkami, hladina v poriadku. Ak je pod spodnou značkou, musíte pridať olej.

Vzduchový filter

Vzduchové filtre sa musia udržiavať v dobrom stave, aby sa zabezpečil výkon, pretože motory potrebujú na správne fungovanie správnu rovnováhu vzduchu a paliva. Hlavným účelom je filtrovať a čistiť vonkajší vzduch predtým, ako sa nasaje do motora automobilu a spáli spolu s palivom. Zvyčajne vydržia od 24 000 km do 48 000 km, ale ak žijete v oblasti s prašnými cestami alebo veľkým množstvom stavieb, možno budete musieť vzduchový filter meniť častejšie. Ak je vzduchový filter zanesený, môže to viesť k zníženiu spotreby paliva a výkonu a potenciálne spôsobiť zastavenie motora. Filter nie je veľmi nákladná súčiastka, preto ho neváhajte vymeniť vždy, keď sa vám zdá príliš zanesený.

Brzdy

Brzdy sú z hľadiska bezpečnosti najdôležitejším aspektom každého vozidla. Samozrejme, odborník vám pomôže určiť, v čom je problém, ale mali by ste byť schopní identifikovať, kedy brzdy nie sú v poriadku. Dávajte si pozor na piskľavé alebo škrípavé zvuky pri brzdení, vibrácie pri brzdení, zníženú reakciu pri brzdení a pocit, že auto pri brzdení "ťahá" na jednu stranu.