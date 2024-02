Najčastejšie miesta, kde sa v hoteli a prenájme skrývajú kamery

Počet prípadov, keď hostí v letoviskách a dovolenkových destináciách sledovali skryté kamery, stúpa, tvrdí súkromný vyšetrovateľ Aaron Bond. Ako ďalej uvádza v rozhovore pre portál Huffington Post, väčšina hotelov a privátov ich ukrýva na rovnakých miestach.

Kamery možno podľa Bonda najčastejšie nájsť v priestoroch, do ktorých majú prístup aj ďalší ľudia. Môže ísť teda aj o hotelové izby, prenajaté miestnosti, verejné kúpeľne, či dokonca kancelárie.

„Úlohou kamier na verejných priestranstvách je prichytiť vás v kompromitujúcej polohe,“ tvrdí Bond s tým, že z tohto dôvodu sú obľúbeným miestom pre umiestnenie kamery vo všeobecnosti najmä toalety a kabínky na prezliekanie.

Kamery „sú často umiestnené vysoko alebo nízko, aby získali čo najlepší uhol. Ak sa vám v danej lokalite niečo nepozdáva, jednoducho odíďte a nahláste areál úradom,“ varuje Bond.

Kamery v hoteloch a dovolenkových prenájmoch

Na dovolenkách si treba dávať rovnako pozor na verejných aj súkromných priestranstvách. V bezpečí nie ste ani vo vlastnej hotelovej alebo prenajatej izbe, a tak skontrolujte miesta, kde sa kamery skrývajú najčastejšie: hodiny, detektor dymu, televízor, lampy, zrkadlá, vzduchové filtre a knihy v poličkách.

Niektorí zločinci sú kreatívni a na ukrytie kamier využívajú menej nápadné miesta. Všimnite si preto každý predmet, ktorý sa nehodí na miesto, na ktorom ste ho našli. Rovnako sa obzerajte po malých dierkach v predmetoch a stenách, ktoré slúžia ako kamufláž.

Ak ste ani po dôslednej prehliadke nenašli žiadnu kameru, no stále máte zlý pocit z niektorého podozrivého miesta, overte si jeho bezpečnosť pomocou mobilu. Stačí, keď v blízkosti miesta, kde by sa mala nachádzať kamera, zavoláte niekomu zo známych. Mobil by sa vám mal začať chvieť v rukách v dôsledku elektromagnetického pôsobenia z kamery.

Ďalší zo spôsobov, ako si preveriť bezpečnosť izby, je pozhasínať všetky svetlá v nej a spustiť fotoaparát na mobile. Ten by mal zachytiť každé infračervené žiarenie z kamery, ktoré dopadne priamo na šošovku fotoaparátu.

Mobil môžete použiť aj tak, že pomocou baterky preveríte každý kút slabo osvetlenej miestnosti. Lúče svetla sa po dopade na šošovku skrytej kamery odrazia, takže si ju rýchlo všimnete.