Ako udržať jablká dlhšie čerstvé? Takto vám vydržia až dva mesiace

Jablká po odtrhnutí začnú produkovať väčšie množstvo etylénu, ktorý má za následok ich rýchle hnednutie a napokon hnitie. Tento proces čiastočne pomáha spomaliť chlad v chladničke, no ďalšie tipy môžu predĺžiť život jabĺk až na dva mesiace.

Kam ich odložiť?

Trvanlivosť jabĺk sa líši v závislosti od odrody, no pre väčšinu z nich platí, že vydržia čerstvé a chrumkavé 6 až 8 týždňov, ak ich skladujete v chladnom prostredí. Na kuchynskej linke vydržia oveľa kratšie – len niekoľko dní.

Keďže jablká po odtrhnutí produkujú etylén, ktorý urýchľuje proces hniloby, nemali by ste ich umiestňovať do poličiek vedľa potravín, ktorých sa to môže dotknúť. Ide najmä o ďalšie druhy ovocia a zeleniny, ktoré sú citlivé na tento plyn.

Ideálny priestor pre skladovanie jabĺk je chladnička. Dajte si však pozor, aby neboli vedľa iných druhov ovocia a zeleniny; Foto: FotoDuets/Shutterstock.com

Ak sa rozhodujete, kam umiestniť väčšie množstvo jabĺk, uložte ich niekam, kde budú mať tmu, chlad a relatívne vlhké prostredie. Ideálna je napríklad pivnica alebo špajza. Dajte si však pozor, aby jednotlivé kusy neboli naukladané na sebe, ale v jednej vrstve vedľa seba.

Teplota prostredia, v ktorom skladujete jablká, by nemala klesnúť pod 0 stupňov, no mala by byť len málo nad nulou. Ak chcete jablká ochrániť pred vonkajšími vplyvmi, každé jedno pred odložením zabaľte do novinového papiera.

Umyť ich pred odložením alebo neskôr?

Väčšina dôkazov svedčí o tom, že umývanie jabĺk má vplyv na proces ich hniloby. Častice vody totiž môžu preniknúť pod šupku a vsiaknuť do dužiny, čo urýchľuje hnitie. Z tohto dôvodu je lepšie umývať jablká až pred ich jedením.