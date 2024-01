Kraby pustovníky začali namiesto ulít využívať umelé vrchnáky či žiarovky

Vyplýva to z výskumu zverejneného v žurnále Science of The Total Environment, informuje TASR na základe piatkovej správy stanice BBC.

„Namiesto krásnej slimačej ulity, na akú sme boli zvyknutí, majú na chrbte červený vrchnák z fľaše alebo kus žiarovky,“ uviedla ekologička Marta Szulkinová z Varšavskej univerzity.

Szulkinová a ďalší experti z tejto inštitúcie aj univerzity v meste Poznaň k týmto záverom dospeli na základe analýzy fotografií, ktoré zhotovili ľudia vo voľnej prírode a zverejnili ich na internete. Vedci našli celkovo 386 jedincov s plastovými schránkami, najmä vrchnákmi z fliaš.

„Podľa našich prepočtov desať zo 16 druhov suchozemských krabov pustovníkov na svete využíva tento typ skrýše,“ povedala Szulkinová a dodala, že tento jav zaznamenali vo všetkých tropických oblastiach sveta.

„Žijeme skrátka v inej dobe a živočíchy využívajú to, čo majú k dispozícii,“ uviedla.

Kraby pustovníky sú samy zraniteľné, preto sa chránia vlezením do prázdnych ulít. Keď je ulít málo, kraby o ne bojujú. V súčasnej dobe vo všeobecnosti klesá množstvo prirodzene sa vyskytujúcich ulít, a tak plastová alternatíva môže prísť krabom vhod. Menším a slabším krabom môže dokonca vyhovovať viac než prírodná ulita, pretože plast je ľahší na nosenie.

Nedávna štúdia vyčíslila, že v oceánoch pláva až 171 biliónov kusov plastu.