Ružové čučoriedky: Vypestovať nezvyčajnú odrodu nie je vôbec zložité

Čučoriedkové kríky s ružovým ovocím nie sú fantáziou. Rastliny ružových čučoriedok existujú už dlho, no medzi pestovateľmi ide stále o akúsi novinku. Kultivar „Pink Lemonade“ vyvinulo americké ministerstvo poľnohospodárstva asi pred 50 rokmi.

Ružové čučoriedky dozrievajú na prelome augusta a septembra a majú typickú sladkú, jemne citrónovú chuť. Sú asi dvakrát sladšie ako bežné čučoriedky, čo znamená, že sa hodia na jedenie v čerstvom stave, do dezertov i ako ozdoba. Sú však vhodné aj na ďalšie spracovanie.

Nielenže sú chutné, navyše ozdobia každú záhradu. Ide totiž o skutočne krásny ker s peknými jarnými kvetmi a bobuľami meniacimi farbu, ktoré na jeseň dozrievajú do ružovej farby.

Foto: vladdon/Shutterstock.com

Ideálnym časom na sadenie čučoriedok je jeseň alebo jar. Nemusíte sa báť, že ružové čučoriedky potrebujú niečo extra. Odroda Pink Lemonade má podobné nároky na pestovanie ako klasické modré kanadské čučoriedky.

Rovnako ako väčšine čučoriedok aj tomuto druhu sa najlepšie darí na plnom slnku v kyslej pôde, ktorá je dobre odvodnená. Môže sa pestovať ako živý plot alebo ako plodiaci ker. Čučoriedkam prospieva krížové opelenie, preto na získanie tých najlepších plodín pestujte čučoriedky Pink Limonade spolu s inými odrodami čučoriedok.

Ako sa starať o ružové čučoriedky

Ružová čučoriedka porastie aj v polotieni, ale najlepšie sa jej darí, ak má denne šesť a viac hodín slnka. Vtedy bude produkovať aj viac ovocia.

Na dobrý rast potrebuje kyslú pôdu. Ideálne by pôda mala mať pH 6,1 a mala by byť trochu vlhká, ale dobre odvodnená. Okolo základne rastliny pridajte veľa organického mulču, aby bola pôda vlhká a korene boli v chlade,

Na hnojenie čučoriedok je najlepší kompost. Ak však rastliny potrebujú podporu hnojením, použite každú jar minimálne množstvo prípravku na kyslomilné rastliny.

Zber ružových čučoriedok

Niektoré rastliny čučoriedok prinášajú ovocie naraz, to však nie je prípad odrody Pink Lemonade. Začína rodiť od polovice leta až do neskorých letných dní. Produkuje jednu veľkú prvú úrodu a potom plodí nepretržite až do októbra. Zrelé plody majú svetloružovú farbu.