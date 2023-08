Toto letisko je obrovskou leteckou výzvou. Povolenie pristáť tam má len hŕstka pilotov

Bhutánske medzinárodné letisko Paro Airport je často uvádzané na zoznamoch najnebezpečnejších letísk sveta. Len hŕstka pilotov má osvedčenie na pristátie na medzinárodnom letisku Paro v Bhutáne, a to nie bezdôvodne. Nielenže neexistuje žiadny radar, ktorý by navádzal lietadlá na letisko, ale dokonca krátka pristávacia dráha je viditeľná len chvíľku pred pristátím.

The tiny airport nestled among the steep mountains of the Himalayas is said to be the most dangerous in the world. Paro Airport in Bhutan is 1.5 miles above sea level and surrounded by sharp peaks of up to 18,000ft tall. #bhutan #inside_bhutan_ pic.twitter.com/ay5Bi3tHHA