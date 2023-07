Zubár varuje pred častým zlozvykom: Toto nikdy nerobte! Ničíte si zuby, je to nechutné

Zubný lekár na sociálnej sieti TikTok varoval pred týmto zlozvykom. Táto bežná neresť môže viesť k problémom so zdravím ústnej dutiny.

Ľudia kvôli stresu či nude často skĺzavajú k obhrýzaniu nechtov. Psychology Today vysvetľuje, že tento zlozvyk je bežný u 20 až 30 % dospelej populácie. Zatiaľ čo dôvod, prečo to ľudia robia, sa často líši, jednou z teórií je, že im to pomáha regulovať emócie. Tento mechanizmus sa rozvíja takmer vždy v detstve a podľa odborníka môže znamenať pre váš úsmev zlé správy.

Oceňovaný zubár odhalil na TikToku, že tento bežný zlozvyk môže viesť k poškodeniu zubov a vystaveniu baktériám. Dr. Stewart k videu napísal: „Ak chcete skvelé zuby, nikdy nerobte túto vec.”

V krátkom videu varuje, že obhrýzanie nechtov by mohlo spôsobiť odštiepenie zubov a dokonca aj ich zlomenie. Upozornil aj na inú stránku tohto problému: „Pod nechtami je toľko baktérií. Je to nechutné, tak to nerobte, prosím.”

Najnáchylnejšie na obhrýzanie nechtov sa zdajú byť deti a tínedžeri, pričom podľa niektorých odhadov si nechty obhrýza takmer 40 % detí a takmer polovica tínedžerov.

Podľa American Academy of Dermatology Association existuje niekoľko trikov, ktoré vám môžu pomôcť začať bojovať s týmto zlozvykom: