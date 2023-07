Tieto dva príznaky si nemýľte s úpalom! V skutočnosti poukazujú na chorú pečeň

Stukovatenie pečene je závažné ochorenie spôsobené nadmerným ukladaním tuku okolo jedného z našich najdôležitejších orgánov. V prípade, že sa okamžite nelieči, môže viesť k ďalším nezvrátiteľným štádiám, ako je cirhóza.

Cirhóza pečene je neliečiteľné ochorenie, ktoré zvyšuje pravdepodobnosť ďalších komplikácií, vrátane rakoviny až úmrtia. K dvom kľúčovým poznávacím znameniam patria príznaky, ktoré je možné najmä počas leta pomýliť si s úpalom.

Národná zdravotnícka služba (NHS) Veľkej Británie na svojej internetovej stránke informuje, že k príznakom cirhózy patrí aj vysoká horúčka a s ňou súvisiaca zimnica, ako aj nevoľnosť. Tieto príznaky sa však prekrývajú so signalizačnými znakmi úpalu a úžehu. Výnimkou nie je ani slabosť a vyčerpanie, ktoré sa takisto vyskytujú zhodne pri ochoreniach pečene aj prehriatí organizmu.

Ďalšie príznaky cirhózy pečene

strata chuti do jedla

chudnutie a úbytok svalovej hmoty

citlivosť a bolesť v oblasti pečene

zvýraznené žilky na bruchu v okolí pása

svrbenie pokožky

žltnutie pokožky a očných bielkov

časté krvácanie a častá tvorba modrín, krvácanie z ďasien alebo nosa

vypadávanie vlasov

opuch nôh, členkov a chodidiel

opuch brucha

„Možno pozorovať aj zmeny osobnosti, problémy so spánkom (nespavosť), stratu pamäte, zmätenie a ťažkosti so sústredením,“ pokračuje NHS. „Tieto príznaky sú známe aj ako encefalopatia, ku ktorej dochádza, keď pečeň nedokáže filtrovať toxíny, a tie prenikajú do mozgu.“

Pokročilé štádiá cirhózy sú charakteristické aj prítomnosťou krvi v stolici a zvratkoch. „Dochádza k tomu, lebo prúdenie krvi cez telo je oslabené a narastá tlak v žile, cez ktorú krv prúdi z čriev do pečene (vrátnica),“ vysvetľuje NHS.

Zvýšený tlak krvi ju tlačí do menších žiliek, ktoré lemujú sliznicu žalúdka a pažeráka, odkiaľ môže po ich prasknutí preniknúť dovnútra týchto orgánov, a následne do výlučkov.

Ďalšie príznaky úpalu

závrat

bolesť hlavy

nadmerné potenie, blednutie pokožky alebo tvorba vyrážky z tepla

kŕče v rukách, nohách a bruchu

zrýchlený dych alebo srdcový tep

nadmerný smäd

Pri úpale je dôležité premiestniť sa do tmavého priestoru a postupne chladiť pokožku – napríklad vlhkými obkladmi alebo ventilátorom. Dôležitá je aj hydratácia – pomáha pitie športových nápojov, ale aj čistej vody.