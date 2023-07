Obsah cestovnej lekárničky treba prispôsobiť svojmu zdraviu i krajine. Čo všetko by mala obsahovať?

"Obsah cestovnej lekárničky závisí od krajiny, do ktorej cestujeme, a aj od dĺžky pobytu a dostupnosti zdravotnej starostlivosti," radí zástupkyňa hlavného hygienika SR so zameraním na deti a mládež Jana Hamade.

Cestovná lekárnička by mala podľa odborníčky obsahovať lieky, ktoré cestujúci bežne používa, tiež lieky proti horúčke, bolestiam, hnačke, zápche a nevoľnosti pri tzv. chorobe z pohybu. Zabaliť treba aj kvapky do nosa, očí a uší, lieky proti alergickým reakciám (antihistaminiká), ako aj krém po uštipnutí hmyzom. Okrem toho by nemal chýbať ani repelent, dezinfekčný prostriedok, pohotovostné obväzy, náplasti, pinzeta či nožničky.

Je tiež dobré pribaliť si lieky proti plesňovej infekcii nôh, prípadne lieky na ochranu proti malárii. „Príbalové letáky všetkých liekov si prečítajte ešte doma pred odchodom. Je nutné splniť všetky podmienky na skladovanie a uchovávanie liečiv, prísne dodržiavať indikácie, kontraindikácie, zohľadniť vedľajšie účinky a interakcie s inými liekmi. Lekárnička musí byť v suchu, chlade a tme, aby nedošlo k poškodeniu jej obsahu,“ upozornila Hamade.