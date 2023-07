Ako často umývate psovi misku? Táto častá chyba sa môže odraziť aj na vašom zdraví

Umývať misku pre psa by ste mali každý deň, radí veterinár Sean McCormack. Takým spôsobom totiž môžete zabrániť šíreniu potenciálne škodlivých baktérií medzi ľudí. Mnohí majitelia psov pritom na to často zabúdajú.

Výskum, ktorý minulý rok vykonal Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA), zistil, že 22 % majiteľov psov čistí misku svojho maznáčika raz týždenne a 18 % ju umýva len každé tri mesiace alebo takmer vôbec.

To podľa štúdie predstavuje významné zdravotné riziká pre domáce zvieratá aj ich majiteľov. Dáva to priestor prostrediu, v ktorom sa môže dariť baktériám, ako je salmonela či listéria.

Tak salmonela, ako aj listéria môžu u ľudí spôsobiť hnačku, horúčku, žalúdočné kŕče a nevoľnosť, pričom príznaky sú závažnejšie u tehotných žien, detí, dospelých nad 65 rokov a ľudí s oslabeným imunitným systémom.

Veterinár preto pripomína majiteľom domácich zvierat, aby misky umyli po každom použití. „Tak ako by sme my nejedli opakovane z toho istého taniera so zvyškami jedla, tak ani naši domáci miláčikovia,” vysvetlil pre Mirror. Zvyšky potravy môžu viesť k rastu baktérií, pričom mnohé sú škodlivé nielen pre psy, ale aj pre ľudí.

Podľa neho je vhodné umývať ich denne horúcou vodou a saponátom. Okrem toho navrhol používať jednu špongiu či kefu na psí riad a druhú na ten ľudský. Dôvodom je riziko krížovej kontaminácie baktériami, s ktorými sa naši domáci miláčikovia môžu vyrovnať v pohode, ale môžu spôsobiť ochorenie u ľudí.