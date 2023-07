Tieto zmeny v potení môžu naznačovať vážne zdravotné problémy

Potenie je prirodzený fyziologický proces, ktorý pomáha regulovať telesnú teplotu. Primárnym účelom potenia je ochladiť telo, keď sa prehreje, či už v dôsledku vonkajších faktorov, ako je horúce počasie, alebo vnútorných faktorov, ako je fyzická námaha.

Keď vnútorná teplota tela stúpa, napríklad počas cvičenia alebo vystavenia teplu, hypotalamus signalizuje potným žľazám, aby produkovali pot. Pot sa skladá prevažne z vody, ale obsahuje aj minerály, elektrolyty a odpadové látky. Keď sa pot odparuje z povrchu pokožky, ochladzuje telo odvádzaním tepla a znižuje telesnú teplotu.

Keď zápach znamená problém

Doktorka Deborah Lee vysvetlila pre portál Express, kedy vyhľadať lekársku pomoc. Normálny pot nezapácha. Väčšinou sa skladá zo slanej vody, ale obsahuje aj nejaký amoniak, močovinu a etanol. Zapácha vtedy, ak sa zmieša s baktériami na povrchu kože. „Ak váš pot zmenil zápach alebo to zrazu začali komentovať ľudia z vášho okolia, mali by ste to brať vážne,” povedala. Všímajte si predovšetkým tieto typy zápachu.

Acetónový zápach

Ostrý zápach acetónu môže okrem signalizácie prítomnosti produktov starostlivosti o nechty poukazovať na cukrovku. U pacientov s cukrovkou môže dôjsť k vzniku diabetickej ketoacidózy, ku ktorej dochádza, keď nie je dostatok inzulínu na štiepenie sacharidov na energiu. Telo potom musí spaľovať tuk a namiesto toho produkovať ketóny.

V dôsledku toho sa acetón hromadí v krvnom obehu a uvoľňuje sa do potu. Počas diabetickej ketoacidózy sa acetón uvoľňuje v pote aj dychu.

Amoniakový zápach

Amoniakový pot sa vyznačuje silným zápachom podobným moču a môže byť príznakom zlyhania obličiek. Lekárka vysvetlila: „Väčšina dusíka sa z tela vylučuje za pomoci obličiek. Keď obličky zlyhávajú, v krvnom obehu sa hromadí močovina a amoniak, ktoré sa uvoľňujú v dychu a pote.”

Hnilý zatuchnutý zápach

Nadmerné potenie nie je pri chorobách pečene nič nezvyčajné, pretože tento stav spôsobuje prehrievanie organizmu. Závažné ochorenie pečene však môže naznačovať obzvlášť nepríjemný zápach podobný skazeným vajciam a cesnaku. Je to preto, že pečeň nemôže vylučovať síru, a tak telo vylučuje dimetylsulfid v pote.