Krivý les je stále veľkou záhadou. Za ohnuté stromy vraj môže vojsko, mimozemšťania či čarodejnice

Les Gryfino je obľúbenou turistickou destináciou v severnom Poľsku. Návštevníci prichádzajú z celého sveta, aby videli zvláštnosť, ktorú v sebe ukrýva. V lese totiž rastú nielen normálne stromy, ale aj borovice, ktoré sú zvláštne ohnuté rovnakým smerom do tvaru písmena J.

Borovice boli pravdepodobne vysadené v rokoch 1930 až 1945. Každá borovica sa pri svojej základni ohýba o 90 stupňov, pričom ohyb je 10 až 50 cm od pôdy. Väčšina ohybov smeruje na sever.

Dôvod, prečo borovice takto rastú, nie je jasný. Niektorí veria, že celý les bol takto pestovaný zámerne, zatiaľ čo iní si myslia, že to spôsobil nejaký prírodný jav či dokonca čarodejnice.

Podľa niektorých vysadila Krivý les (Krzywy Las) v 30. rokoch 20. storočia skupina farmárov, pretože chceli vyrábať nábytok. Zahnutie na stromoch je vraj také, pretože chceli vytvoriť jedinečný dizajn a mali v úmysle vyťažiť les po desiatich rokoch. Do krajiny však vtrhlo Nemecko a všetky plány na vytváranie ohnutého nábytku museli ísť bokom.

Ďalšia teória hovorí o tom, že borovice v mladosti sploštili nemecké tanky. Najbližšie mesto Štetín bol v tom čase pod nacistickou kontrolou, takže je pochopiteľné, že si to ľudia myslia. Ale zakrivenie kmeňov je na to príliš hladké, navyše tanky by zničili celý les, nielen túto časť stromov.

Za zahnutím stromom iní hľadajú silné snehové búrky, silný vietor, gravitáciu, genetické zmeny i mimozemšťanov. Ťažký sneh manipuluje so stromami, ale rovnako ako v prípade nacistických tankov to nevysvetľuje priame borovice v okolí.

Tvarovanie stromov je bežnou poľnohospodárskou praxou v Európe, Indii a Amerike. Stromy sa ohýbajú tak, aby sa z nich následne vyrobil nábytok, nástroje, vozíky na prepravu, člny a ďalšie. S mladými stromami sa dá pomerne ľahko manipulovať a tvarovať ich. Je vysoko pravdepodobné, že tento úchvatný les je len výsledkom jednoduchého obchodného plánu, ktorý zostal nedokončený kvôli vojne a invázii.

Bez ohľadu na príčinu je Krivý les jedinečným a fascinujúcim miestom na návštevu. Dá sa k nemu dostať autom z miest Gryfino alebo Štetín, ktoré sa nachádzajú v jeho blízkosti. Cesta zo Štetína trvá asi pol hodiny, z mesta Gryfino to trvá asi 15 minút.