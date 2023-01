Experti radia, ako zvládnuť psa v kancelárii. Na tieto veci nesmiete zabudnúť

Pracoviská, na ktorých radi vítajú domácich miláčikov, sú čoraz bežnejšie. Možno za tým stojí aj fakt, že sa mnohí zamestnanci po pandémii vracajú z domácich kancelárií do tých firemných a počas pracovania z domu si zadovážili domáceho maznáčika.

Ako môžu zamestnávatelia aj samotní majitelia psa zabezpečiť, že prostredie kancelárie bude preňho bezpečné a bude sa tam cítiť dobre?

Uistite sa, že psy sú povolené

Ak sa spoločnosť chystá povoliť psy v kancelárii, mala by mať zavedenú politiku kancelárskych psov, ktorá umožňuje všetkým súčasným aj novým zamestnancom, aby boli v súlade s pravidlami a predpismi, pokiaľ ide o privádzanie vlastných psov do kancelárie.

Myslite na priestor

Veci, ktoré je potrebné zvážiť v týchto pravidlách, môžu zahŕňať napríklad, koľko psov môže kanceláriu denne navštevovať, radí portál Edinburgh News. Mať to povolené každý deň a pre všetkých môže skončiť chaosom a stresom pre ľudí aj psy v kancelárii. Je dôležité nielen zvážiť, koľko fyzického priestoru je pre týchto psov k dispozícii, ale aj to, či existujú jednoduché spôsoby, ako ich v prípade potreby oddeliť, či už bránami alebo dverami.

Ochráňte priestor aj psa

Chráňte svoj pracovný priestor pred domácimi zvieratami. Zastrčte káble a drôty, použite odpadkový kôš s vekom a schovajte všetko, čo by váš pes mohol považovať za hračku alebo maškrtu, radí American Kennel Club na svojom webe. V mnohých kanceláriách sú k dispozícii misky s občerstvením alebo sladkosťami. Požiadajte, aby boli umiestnené na vyšších plochách a žiadajte, aby spoločné misky neobsahovali nič toxické pre psy, ako napríklad čokoládu.

Všetko, čo potrebuje

Prineste mu pelech na zdriemnutie. Je pravdepodobné, že vaše šteniatko strávi väčšinu osemhodinového pracovného dňa driemaním, takže sa uistite, že sa cíti pohodlne. Misky na jedlo a vodu umiestnite na ľahko dostupné miesto. Skontrolujte, či má počas dňa čerstvú vodu.

Naučte sa čítať psiu reč tela

Začleniť do firemného programu by sa mohli aj pravidelné tréningy reči psieho tela. Pomôže to tým kolegom a zamestnancom, ktorí nemajú psa a potrebujú pochopiť, čo je správne a čo nie. Ako sa psy cítia, kedy je v poriadku sa k nim priblížiť a kedy potrebujú priestor.

Dajte si pauzu

Je dôležité vytvoriť pokojný priestor, kde si pes môže pohodlne pospať. Najlepšie spravíte, ak necháte psa dnu naraz maximálne na štyri hodiny a medzitým s ním zájsť domov na zaslúžený odpočinok. Ak je vaša kancelária otvorenejšia, zvážte prinesenie prepravky. Vytvára bezpečný priestor, kam môže ísť, ak sa cíti preťažený alebo úzkostný.

Nie všetky psy sú kancelárske psy

Niektoré psy sa jednoducho nehodia do kancelárie. Môže to byť pre nich príliš vzrušujúce alebo to môže byť pre nich veľmi stresujúci zážitok. Dôležité je individuálne posúdenie, či je vhodné práve vášho psa priviesť do kancelárie. Nezabúdajte ani na otvorený dialóg s členom kancelárie na nepretržitej báze, aby ste stále kontrolovali, či pes zvláda situáciu.

Bojujte s nudou

Vytvorte pre psa priestor, kde sa môže venovať svojim aktivitám. Myslite na zábavné veci, ako sú rôzne čuchacie koberčeky, hračky či niečo na hryzenie. Celodenné sedenie v kancelárii bez aktivít spôsobí, že pes sa nudí a potom vytvára vlastné nevítané aktivity. Veľa psov miluje hlasné, pískajúce hračky, ale vaši spolupracovníci s najväčšou pravdepodobnosťou nie. Majte to na pamäti pri výbere hračiek, ktoré dáte svojmu šteniatku.