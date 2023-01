Video: Autobus na Aljaške je určený výlučne psom. Každý má v ňom svoje miesto

Mo Mountain Mutts, podnik venujúci sa psom v Skagway na Aljaške, berie rôzne skupiny psov na prechádzky niekoľkokrát denne a na ich prepravu používa autobus. Šteňací autobus, ako ho majitelia podniku nazvali, je vybavený špeciálnymi bezpečnostnými postrojmi pre psy, z ktorých každý má pridelené svoje vlastné sedadlo.

Psy a ich „šteňací autobus“ sa stali virálnymi vďaka účtom Mo Mountain Mutts na Instagrame a TikToku, kde spoločnosť zdieľa videá psov, ktoré nastupujú a jazdia v autobuse.

Mo Thompson žijúca v Skagway začínala v malom a brala psy priateľov na prechádzky počas obedňajších prestávok v práci, informuje portál Alaska Public Media.

„Začala som spolupracovať s niektorými učiteľmi v škole. A bol to len dominový efekt: ,Hej, počul som, že si naozaj dobrá so psami. Môžeš mi pomôcť?‘ A potom som potrebovala druhú prechádzku, pretože som začala zoskupovať psy podľa ich povahy. Takže sme mali rannú a poobednú posádku. Potom to prerástlo do bodu, keď som potrebovala pomoc od Leeho,“ povedala Thompson.

Lee je jej manžel. Pár má 8-mesačného chlapčeka Verna, ktorý tiež chodí každý deň na prechádzky, pokiaľ nie je príliš chladné počasie. Mo hovorí, že tieto dni miluje. Zvyčajne majú celý priestor pre seba, lebo vonku nikto nie je. Môžu sa hrať hry dnu aj von. Mo obvykle nechá motor autobusu bežať, vďaka čomu psy môžu prísť a odísť, zohriať si labky na sedadle a vrátiť sa von. Osobný autobus si dvojica kúpila minulú zimu od miestneho podniku.

Na Silvestra prekročili milión sledovateľov na TikToku. Jedno video upútalo viac pozornosti ako ostatné. Len na TikToku získalo viac ako 45 miliónov zobrazení. Ide o video, v ktorom psy nastupujú do autobusu. Takáto je ich rutina: „Jake vojde dnu a sadne si na svoje miesto. Amaru sedí vonku na obrubníku a čaká na autobus. Bama jednoducho nastúpi, nechá psa, aby ju oňuchal, vrátil sa k svojmu sedadlu. Potom Slade jednoducho priletí, skočí na svoje miesto a začne sa hrať s Otisom.“

Obaja Thompsonovci sa tešia z toho, aké majú šťastie, že sa živia niečím, čo milujú. „Niekedy sa počas šoférovania pozerám do spätného zrkadla autobusu. A vidím tam všetky psy. A nemôžem uveriť, že sa tým živíme,“ povedal Lee.

Pár prevádzkuje svoj šteňací autobus celoročne a neplánuje rozširovať prevádzku. Dúfajú však, že prostredníctvom TikToku zarobia trochu peňazí navyše.