Snívalo sa vám, že ste podviedli partnera? Neurochirurg o tom, čo to znamená

Sny o podvádzaní partnera sú prekvapivo bežné a nemusia znamenať, že túžite po iných. Tvrdí to neurochirurg Rahul Jandial, ktorý tematike snov a ich významu zasvätil celú knihu s názvom This Is Why You Dream (Prečo sa vám sníva).

„Sny o nevere sú málokedy signálom našich túžob po niekom inom. Podvádzanie partnera v sne môže byť jednoducho známkou zvedavosti a normálneho pohlavného vzrušenia, a nie túžbou po úniku zo vzťahu.“

Jandial tvrdí, že skôr ako obsah samotného sna si treba všímať spôsob, akým naň po prebudení reagujeme.

V nezdravých vzťahoch môže sen o nevere viesť k poklesu pocitu lásky a intimity k partnerovi, ktorý môže trvať až niekoľko dní. Na zdravé vzťahy takéto sny nemajú veľký dopad.

Čo ak sa vám sníva o bývalom?

Foto: Iryna Kalamurza/Shutterstock.com

Jandial v knihe tvrdí, že pomerne časté sú aj sny o expartneroch, ktoré opäť netreba hneď vysvetľovať túžbou po návrate k nim.

„Chybne to vedie k predpokladu, že nám chýba ex. Množstvo štúdií však dokazuje, že v skutočnosti opak je pravdou. Tieto sny nám pomáhajú prekonať spomienky na vzťah s expartnerom. Náš mozog tak spracúva emócie po rozchode.“

Neurochirurg ďalej tvrdí, že v erotických snoch máme často menšie zábrany pred milovaním s rovnakým pohlavím alebo úplne novými zážitkami. Ani takéto sny však zväčša neodrážajú naše túžby v realite.

Jandial na záver dodáva, že zhruba každý dvanásty sen má intímny podtón, takže sa za to netreba hanbiť.