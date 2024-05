Slovenská hudobníčka podľahla rakovine, na liečbu sa jej skladali ľudia

Slovenská gitaristka, basgitaristka a hudobná manažérka Stanislava Apfelová vo veku 34 rokov podľahla rakovine. Informoval o tom Denník N s odvolaním na vyjadrenie jej partnera.

Apfelovej v roku 2020 prvýkrát diagnostikovali rakovinu prsníka v treťom štádiu. Po roku sa jej ochorenie vrátilo, v tom čase jej podávali liečbu liekom Talzenna, ktorý spočiatku účinkoval. Hudobníčka sa však s rakovinou stretla aj tretíkrát, keď žiadala o liečbu liekom Sacituzumab Govitecan, ktorý sa podáva formou chemoterapie.

Zdravotná poisťovňa neschválila Apfelovej žiadosť, čo zdôvodňovala aj nedostatkom peňazí v rozpočte. Po založení zbierky sa po troch dňoch vyzbieralo 270 tisíc eur na liečbu. Speváčka však rakovine napokon podľahla.

Stanislava Apfelová pôsobila na hudobnej scéne od pätnástich rokov. Prvýkrát sa dostala do popredia so zoskupením Got blue balls, neskôr hrala v Zlokote, ktorého albumy priniesli kapele cenu nováčik roka na Radio_Head Awards 2012.

Hudobníčka po sebe zanecháva štvorročnú dcéru.