Video: Hanba v priamom prenose: Expert na klobásy reagoval na vegánsky výrobok

Mike Perry sám seba nazýva expertom na poctivé domáce klobásy a výrazne vystupuje proti vegánskej strave. Chce dosiahnuť, aby ľudia prestali rastlinné alternatívy nazývať klobásami. V šou Jeremyho Vinea si však zažil nevídané poníženie, keď nedokázal rozpoznať, že zjedená klobása nie je zo skutočného mäsa.

Video zdieľané na sociálnych sieťach ukazuje ako samozvaný britský expert ochutnáva dve klobásy. Jednu mäsovú a jednu rastlinnú. Na prvú ochutnávku povedal: „To nie je pravá klobása, to je kartón!” Pri druhom pokuse bol priam nadšený: "Táto druhá je jednoznačne pravá klobása, cítim v nej mäso! Bolo to lahodné."

